Профессор из КР нашел способ вернуть обоняние перенесшим СОVID

Заведующий кафедрой патофизиологии КГМА, доктор меднаук, профессор Рустам Тухватшин вместе со своими учениками ищет способ вернуть обоняние перенесшим СОVID. Они установили в ходе исследования, что у людей с постковидной потерей запаха происходит более быстрое восстановление при вдыхании таких одорантов, как ваниль, мирта и чайное дерево, которые широко используются нами в быту. Об этом актуальном для медицины и больных исследовании профессор Рустам ТУХВАТШИН рассказал в эксклюзивном интервью "Вечернему Бишкеку".

Для чего нам нужно обоняние? Это не речь, не слух. Может, можно обойтись без него?

- У человека пять органов чувств. Обонятельная система играет очень большую роль. Благодаря этому органу чувств мы можем ориентироваться в пространстве, адаптироваться к окружающей среде, он помогает формировать пищевое, половое, оборонительное поведение, избегать каких–то неприятных запахов, которые оказывают на человека отрицательное воздействие.

Рецепторы обонятельного аппарата располагаются в слизистой оболочке верхней части носовой полости. В 2004 году американские ученые Ричард Аксель и Линда Бак получили Нобелевскую премию за то, что сумели расшифровать механизм восприятия запахов. Оказалось, что у каждого рецептора обоняния имеется только один белок, который и передает информацию о молекуле одоранта в наш головной мозг, где происходят анализ и синтез. Пучки волокон от этих рецепторов образуют мозаику запахов в головном мозге, которые кодируются и определяются ЦНС, что это за запах. Интересно, что вся эта информация сразу идет в специализированные центры головного мозга. Например, в пищевой, и влияет на нашу систему пищеварения - если человек не чувствует запаха пищи, то может не почувствовать и ее вкуса.

С потерей обоняния человек утрачивает одну пятую наших чувств и мы воспринимаем мир намного уже, менее эмоционально. И получается, что чем тоньше у человека обоняние, тем полноценнее у него жизнь.

Запах имеет и огромное защитное значение. Как известно, у маленького ребенка специфический запах. Так, у педофилов, насильников может быть нарушено обоняние, они не воспринимают запах ребенка, который считается своего рода табу для здорового взрослого - его нельзя обижать. В Интернете есть видео, где даже лев не готов растерзать маленькую косулю. Запах ребенка и для него - табу.

Известно, что вы проводили исследования о влиянии запахов для более быстрой адаптации человека и животных к условиям высокогорья. И каковы их результаты?

- Более 60 процентов территории нашей страны находится в условиях средне– или высокогорья, где живет около миллиона человек. Если раньше люди относительно редко спускались на равнину, то теперь постоянно идет миграция. И возникает большая проблема адаптации при подъеме человека в условиях высокогорья, где мало кислорода, холодно, ветры, мощное ультрафиолетовое излучение. То есть масса экстремальных факторов.

И если процесс адаптации будет проходить по науке, то человек перенесет его мягче. Например, члены геологических экспедиций по рекомендациям ученых приезжали к подножью гор, где находились несколько дней, проходя процесс адаптации на небольшой высоте. И только потом они поднимались на высоту. Если не соблюдать эти этапы, то, безусловно, быстрый подъем в горы отражается на производительности труда, здоровье. Бывает, что у неадаптированных людей развивается отек мозга, легких, могут быть и психические нарушения. Поэтому актуальны исследование о влиянии факторов высокогорья и разработка методов по ускорению процесса адаптации человека к экстремальным условиям. И мы тоже провели исследования в поисках этих средств.

Вместе с аспиранткой Ией Цой проводились 2–годичные эксперименты на животных (крысы), после чего мы подняли в горы добровольцев–студентов и попытались ускорить у них процесс адаптации к высокогорью.

Каким образом?

- С помощью запахов, встречающихся в повседневной жизни, мы пытались выяснить, влияют ли они на перестройку дыхательной и сердечно–сосудистой систем человека. И если да, то как быстро. Известно, что, когда человеку дают понюхать что–то, например, нашатырный спирт, он непроизвольно начинает дышать глубже, у него усиливается сердечная деятельность, но на очень короткое время...

Для исследований мы взяли сорок различных одорантов и давали их вдыхать пациентам. При этом, конечно, регистрировали показатели спирометрии сердечно–сосудистой системы. При вдыхании эфирных масел у них через минуту перестраивалась работа легких, сердца и так далее. Но проходило несколько минут, и все возвращалось к исходному состоянию, словно наши пациенты и не вдыхали никаких запахов. То есть они переставали ощущать запах.

Провели детальное исследование каждого вещества, как оно действует на человека. И оказалось, что только на три из сорока одорантов человеческий организм отвечает вновь и вновь. Это - запах ванили, мирта и чайного дерева. К ним не было привыкания. У большинства наших пациентов происходила физиологическая перестройка показателей дыхания и сердечно–сосудистой системы. Они начинали дышать глубже, обмен кислорода происходил более полноценно, при этом не наблюдалось вымывания углекислого газа. Отмечалась и централизация кровообращения. Это был очень благоприятный момент. И люди лучше начинали себя чувствовать

Мы установили еще один интересный момент. Дезадапционные нарушения в горах довольно часто возникают либо при физической нагрузке, либо когда человек спит. В повседневной жизни днем он может как–то контролировать свое дыхание, снизить нагрузку, обратиться к врачам. Во сне же у человека поверхностное дыхание, насыщение легких кислородом падает. При вдыхании одного из трех этих одорантов у человека и животных запахов сохраняется глубокое дыхание. И оксиметр показывает достаточно высокое насыщение крови кислородом. Эту методику можно использовать не только в условиях высокогорья, но и в других случаях, например, при заболеваниях легких, когда у человека нарушается обмен кислорода и возникает состояние гипоксии. Оказалось, что это простая, но очень эффективная методика, которая позволяет человеку эффективнее адаптироваться к недостатку кислорода.

Эти запахи помогают восстановить и обоняние у больных, переболевших COVID?

- Сейчас ученые спорят, почему коронавирус поражает все континенты, все нации. Многие считают, что это связано с особенностями этого вируса: он мутирует, появляются его новые патогенные формы. Но, по моему мнению, это связано и с состоянием организма, иммунной системой современного человека - влиянием экологических факторов, электромагнитного загрязнения среды, космоса (солнце). И не исключено, что наступил такой момент, когда наш организм стал более восприимчив к вирусным атакам.

Человечеству коронавирус известен много десятков лет (1960 г.). Открыли его не вчера. Но свои зловредные свойства он проявил совсем недавно. Кстати, испанский грипп также неожиданно начался и неожиданно закончился, без формирования коллективного иммунитета. Он унес 20 миллионов жизней. Но неожиданные его начало и конец говорят о том, что это было связано не только с самим вирусом, который циркулирует до сих пор, а с состоянием нашей иммунной системы. Поэтому в марте прошлого года мы предлагали Минздраву, правительству открыть научную лабораторию, которая разрабатывала бы методики повышения реактивности и резистентности организма вообще к любой инфекции, учитывая, что есть очень много вариантов, с помощью которых можно повысить устойчивость организма к этим заболеваниям, благодаря им недуги могут протекать в более легкой форме.

Речь не идет о вакцинации. Она, можно сказать, панацея. Но из–за того что вирус мутирует, может появиться и COVID–20, и COVID–200 и так далее. Поэтому в первую очередь надо обратить внимание на возможности нашего организма. Кстати, в мартовском проекте мы предлагали также все население страны включить в специальную компьютерную базу, выделить группы риска и проводить индивидуальную профилактику (разработано нами). Последний писк в этой сфере - это индивидуальная медицина. И мы можем на нее перейти, поскольку у нас небольшое количество населения, немного пока больных и для современных компьютерных медицинских технологий это вообще не проблема.

А как долго восстанавливается обоняние после болезни?

- При заболевании COVID у заболевших пропадает обоняние. У кого–то полностью оно исчезает, у кого–то частично. И сроки восстановления обоняния, по данным разных ученых, противоречивые. Мы решили провести свое исследование наших больных, что и как у них происходит. Сегодня ученые дискутируют по поводу утраты обоняния. Одни предполагают, что повреждаются обонятельные нейроны в головном мозге (но у них нет белка - рецептора к COVID–19). Другие считают, что повреждается не нервный аппарат, а окружающие клетки, которые осуществляют питание этих рецепторов.

Было важно определить на первом этапе состояние обоняния у современного человека. Обследовали 66 пациентов. Студентка КГМА им. И.К. Ахунбаева - Шахноза Нурматова - как раз работала в "красной зоне", наблюдала пациентов с тяжелой формой COVID и тех людей, которые выздоравливали и уже выздоровили. И самой интересной оказалась группа здоровых людей, хотя чаще говорят об утрате обоняния именно у больных, не учитывая, что было с их обонятельным аппаратом перед болезнью.

Мы использовали 15 различных веществ с запахами валерьяны, аниса, шалфея, розмарина, укропа и других, которые хорошо знакомы современному человеку. И оказалось, что те пациенты, которые болели, действительно утрачивали ощущение этих запахов. Но что интересно, в контрольной группе пациентов, которые не болели и которые переболели, значение показателей восприятия запахов были очень близки. Из этого следовало, что даже у здоровых людей обоняние не полноценное. Примерно снижено на одну треть. В момент болезни COVID, когда проблема акцентировалась, они вдруг осознавали, что не чувствуют запахи. Хотя это было и до болезни, за исключением разве что резких запахов. А COVID усилил эти симптомы. Вы сами знаете, какая у нас экология, какое облако смога висит постоянно над Бишкеком. Все эти вредные вещества, которые воздействуют на наш рецепторный обонятельный аппарат и однозначно снижают наше обоняние, поскольку постоянно идет атака на эти рецепторы. И если бы не свойство нашего организма адаптироваться к запахам, то мы не смогли бы вообще жить в таких условиях из–за постоянного ощущения неприятного запаха гари.

Нами установлено, что восстановление обоняния у человека, перенесшего COVID, идет в течение не менее шести месяцев и даже более. У части больных восстановление пока не произошло. То есть это серьезная проблема, учитывая, что у 80 процентов больных идет нарушение запахов.

А как восстановить обонятельный аппарат?

- Каких–то специфических средств нет. Но важно, чтобы человек оказался в среде, где нет экологического прессинга. Это один момент.

Второе, есть такое понятие, как "память запахов", которая формируется с детства. И мы предлагаем переболевшему COVID по утрам и вечерам вдыхать эфирные масла, чтобы восстановить память этих запахов, тем самым активизировать работу обонятельных рецепторов. Клетки нервной системы, в том числе и обонятельные, получают максимальное количество кислорода, питательных веществ, когда работают. Поэтому - восстановиться они могут при возбуждении различными запахами.

Какую пользу ваши исследования могут принести людям, перенесшим COVID?

- У больных, перенесших ковидную пневмонию, нередко ощущается состояние гипоксии - нехватка кислорода. Но если человек будет радовать себя запахами, о которых мы ранее говорили (ванили, мирты и чайного дерева), способствующими углубленному дыханию, реабилитация дыхательной системы будет более эффективной. Конечно, нельзя исключать традиционные методы лечения и профилактики, в частности, представленные в 5–м протоколе МЗ КР.