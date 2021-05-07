На рынке "Кудайберген" потерялся 6-летний мальчик. Его нашли патрульные

В Бишкеке на рынке "Кудайберген" потерялся 6-летний мальчик. Его нашли и вернули родителям сотрудники патрульной милиции. Об этом сообщает пресс-служба УПСМ.

6 апреля примерно в 14:00 часов на линию "102" поступил вызов о том, что на торговом рынке "Кудайберген" потерялся ребёнок. По прибытию инспекторов патрульной милиции по вышеуказанному адресу было установлено, что ребёнок Б.у.Н. 2015 года рождения приехал с отцом на торговый рынок, где и потерялся.

Незамедлительно были начаты поисковые мероприятия. В результате мальчика нашли и вернули его матери С.З. 1996 года рождения в целости и сохранности.

В свою очередь родители мальчика выразила огромную благодарность сотрудникам УПСМ за оперативное реагирование и оказанную помощь.

Управление патрульной службы милиции г. Бишкек просят родителей быть ответственными за детей.

На линию "102" поступают вызовы по факту заблудившихся или потерявшихся детей, из них сначала года сотрудниками УПСМ было найдено 27 детей. Все они в целости и сохранности возвращены родителям. Это только те случаи, по которым обращаются к патрульной милиции, а есть районные подразделения.

Во многих случаях дети теряются, играясь на улицах или же посещающая с родителями местах скопления людей.