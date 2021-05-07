МДС о введении внешнего управления на Кумторе: Это тревожный прецедент

Создается тревожный прецедент, когда государство может получить контроль над любой, даже крупнейшей компанией страны. Об этом заявили в Международном деловом совете, комментируя поправки в некоторые законодательные акты в сфере корпоративного управления.

Напомним, накануне Жогорку Кенеш сразу в трех чтениях принял поправки в Закон "Об акционерных обществах" и Уголовный кодекс КР. Согласно которым в случае, если компания в процессе своей деятельности создаст угрозу жизни и здоровью человека, или нанесет большой ущерб, то на три месяца кабинетом министров КР вводится временное внешнее управление на этом предприятии. Один из инициаторов - депутат Акылбек Жапаров.

Проект Закона КР "О внесении изменений в некоторые законодательные акты в сфере корпоративного управления (в закон "Об акционерных обществах", Уголовный кодекс) предусматривает временное внешнее управление финансовыми, организационно-распорядительными, кадровыми и другими решениями компании, отмечают в МДС.

Изменения, предусмотренные законопроектом, распространяются на акционерные общества, реализующие свое право пользования недрами на основе концессионного договора. На таких условиях в Кыргызстане работает только одно предприятие - "Кумтор Голд Компани".

"Ознакомившись с текстом законопроекта из СМИ, мы были шокированы и восприняли это как незаконное произвольное решение с далеко идущими негативными последствиями, - сказал глава Международного делового совета Аскар Сыдыков. - Это приведет к возможным перебоям в функционировании рудника, нарушениям технической безопасности, к коррупционным проявлениям в кадровой политике, финансовых потоках, а также к многомиллиардным разбирательствам в арбитражном порядке. Потому что нарушаются соглашение 2009 года и другие нормы закона".

Управление сложнейшим высокогорным рудником, стратегическим для страны производством ни в коем случае нельзя доверять внешнему госуправленцу, считают в МДС, каким бы качественным он ни был. Предыдущий опыт и мировая практика показывают, что это может привести к выводу активов из компании, нарушению бесперебойной работы и другим долгосрочным опасным последствиям. В законопроекте речь идет о приостановлении права пользования недрами. Однако в случае остановки деятельности рудника есть вероятность движения горных пород, обвалов, затоплений и других технологических последствий.

"Можно долго перечислять процедурные нарушения при принятии этого законопроекта. Согласно основополагающим принципам права, закон не должен быть направлен на определенных лиц, и недопустимо его применение к одному определенному юридическому лицу. В целом в принятии законопроекта бизнес увидел очень много процедурных нарушений.

Создается очень тревожный прецедент, когда при желании государство может получить контроль над любой, даже крупнейшей компанией страны. Это дает сигнал инвесторам, что никакая компания не может считать себя защищенной законом и соглашениями с государством", - заявляют в организации.

МДС выразил сожаление, что 6-й созыв принял такой спорный законопроект в трех чтениях без обсуждения, за несколько часов, о чем свидетельствуют высказывания некоторых депутатов.

"Очень надеемся, что глава государства прислушается к мнению бизнес-сообщества и не подпишет этот закон", - выразил мнение бизнеса Аскар Сыдыков.

Для экономики и в целом для страны очень важно обеспечить следование всем нормам закона, гарантировать защиту бизнеса и инвестиций, верховенства права и оказать максимальную помощь субъектам экономики и частному сектору для выхода из экономического кризиса, создания рабочих мест и в целом социально-экономической стабильности в стране.

"Как предусмотрено в недавнем Указе президента, планируется запуск новых горнодобывающих проектов в стране со 100-процентной долей участия государства. Скорее всего, ни один добросовестный инвестор на такие условия не пойдет", - добавил глава бизнес-ассоциации.

Поэтому нужно обратить внимание не только на ситуацию с Кумтором, но в целом на дальнейшее развитие отрасли, потому что она дает более 20 процентов годового бюджета и имеет большой потенциал для дальнейшего роста.