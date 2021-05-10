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Путин и Рахмон обсудили события на кыргызско-таджикской госгранице

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- Оксана Гут
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Эмомали Рахмон подчеркнул твердую позицию правительства Таджикистана относительно мирного решения всех существующих проблем на кыргызско-таджикском участке госграницы. Об этом он заявил в ходе переговоров с главой России Владимиром Путиным, передает пресс-служба президента РТ.

Напомним, 8 мая в Москве состоялись переговоры президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Республики Таджикистан Эмомали Рахмоном. Глава Таджикистана также 9 мая присутствовал на военном параде на Красной площади по случаю 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Как сообщается на официальном сайте президента Таджикистана, при обсуждении вопросов, касающихся сотрудничества двух стран в сфере безопасности, стороны подчеркнули необходимость усиления совместной борьбы с глобальными угрозами и вызовами, в особенности с терроризмом, экстремизмом, незаконным оборотом наркотиков и другими видами транснациональной организованной преступности. В ходе обмена мнениями о международной и региональной ситуации стороны уделили особое внимание нынешней ситуации в Афганистане.

Эмомали Рахмон подчеркнул важность усиления охраны таджикско-афганской границы, которая является южным рубежом СНГ и ОДКБ, выразив в этой связи надежду на выполнение ранее принятых по этому вопросу решений.

В ходе беседы стороны обменялись мнениями о состоянии многостороннего сотрудничества между двумя странами в рамках международных и региональных организаций. Следует отметить, что в этом году Таджикистан председательствует в Шанхайской Организации Сотрудничества и Организации Договора о коллективной безопасности.

"На встрече президенты Таджикистана и России обсудили также другие региональные вопросы. В этом контексте глава нашего государства, затронув события 29 апреля этого года на таджикско-кыргызской границе, подчеркнул твердую позицию правительства Таджикистана относительно мирного решения всех существующих проблем путем переговоров", - пишется на сайте главы Таджикистана.


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URL: https://www.vb.kg/400693
Теги:
Владимир Путин, Эмомали Рахмон, граница, приграничные конфликты, Россия, Таджикистан, Кыргызстан
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