Конфликт на границе. Баткенцам оперативно восстановят документы

Баткенцам оперативно восстановят 117 документов, сообщает пресс-служба ГРС.

Сотрудники ГРС провели работу по документированию граждан, пострадавших во время конфликта на кыргызско-таджикской границе. Мобильные ЦОНы в селах Кок-Таш, Максат и в городе Баткен оперативно на местах оформили заявления на восстановление утерянных документов.

Было принято 49 заявлений на изготовление паспорта ID-карт, 34 свидетельства о рождении, 10 свидетельств о браке, 12 водительских

удостоверений, 1 свидетельство о регистрации транспортного средства, 7 заявлений свидетельства о смерти - из них 6 повторные, 1 впервые получат.

Сотрудники мобильной группы заполнили все необходимые бланки, сфотографировали и осуществили сбор необходимых данных.

Также территориальные отделы ГУ "Унаа" приняли заявления на восстановление документов водителей, уничтоженные или утерянные в ходе

беспорядков.

Кроме этого, мобильная группа ЦОН в Бишкекской НИЦТиО оказала услугу по документированию на месте четырёх граждан, у которых были утеряны ID-паспорта.