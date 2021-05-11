Кинорежиссер Тимур Бекмамбетов стал послом туризма Узбекистана

Известный кинорежиссер и продюсер Тимур Бекмамбетов стал послом туризма Узбекистана, сообщает корреспондент Podrobno.uz со ссылкой на источник в правительстве.

Договоренность об этом была достигнута в рамках встречи заместителя премьер-министра, министра туризма и спорта Узбекистана Азиза Абдухакимова с Тимуром Бекмамбетовым, которая прошла в минувшую пятницу в Ташкенте.

В ходе мероприятия Бекмамбетов предложил ряд инициатив, которые помогут привлечь крупные зарубежные кинокомпании в Узбекистан. Также продюсер рекомендовал организовать "поезд дружбы" для объединения всех представителей киноискусства.

Понятие Tourism brand Ambassador of Uzbekistan (посол туризма Узбекистана в зарубежных странах) появилось в 2018 году. Послами туризма в зарубежных странах назначаются видные представители политических, культурных, спортивных, деловых кругов зарубежных стран.

Среди уже назначенных послов туризма можно отметить актеров Жерара Депардье и Юрия Стоянова, актера и художественного руководителя театра "Ханда" Хая Давыдова, авторитетного маркетолога из Великобритании Софи Ибботсон и многих других.