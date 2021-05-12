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Ветеран МВД предложил вновь расширить полномочия оперативников

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- Бакыт Басарбек
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Председатель совета ветеранов оперативных служб МВД КР Жамбыл Джаныбаев выступил с обращением по поводу предлагаемых поправок в предлагаемой редакции проекта УПК КР. По его словам, в новых кодексах 2019 года созданы правовые преграды для оперативных подразделений МВД.

Ниже приводим текст обращения Жамбыла Джаныбаева:

"На сегодняшний день оперативные подразделения МВД Кыргызской Республики, поддерживая проводимые в стране правовые преобразования, адаптировали свою деятельность в соответствии с нормативными правовыми актами, принятыми в рамках судебно-правовой реформы.

Вместе с тем, в правоприменительной практике оперативных подразделений МВД и других правоохранительных органов возникают определенные сложности при реализации своих полномочий в противодействии преступности.

С момента принятия новых кодексов в 2019 году в правоохранительных органах не прекращается активное обсуждение принятой концепции уголовного судопроизводства в Кыргызской Республике, которая вызвала большой резонанс и неоднозначное понимание, в части интеграции в уголовно-процессуальное законодательство приемов и методов оперативно-розыскной деятельности.

Как показала правоприменительная практика такая консолидация различных по правовой природе норм не повысила качества уголовного судопроизводства, а лишь создала правовые преграды для оперативных подразделений, поставила их в строгие рамки, при которых осуществлять эффективное противодействие преступности практически невозможно.

Во-первых, с момента вступления в силу УПК Кыргызской Республики оперативные подразделения МВД (в том числе всех правоохранительных органов страны) лишились права самостоятельно проводить оперативно-розыскную деятельность в целях противодействия преступности.

Такому положению поспособствовала действующая формулировка пункта 4 части 2 статьи 37 УПК КР изменившая кардинальным образом существовавшую концепцию уголовного судопроизводства, а именно раздельного функционирования оперативно-розыскной деятельности и уголовного процесса.

В соответствии с изложенным законоположением оперативно-розыскные мероприятия проводятся исключительно в рамках специальных следственных действий, в то время как все оперативно-розыскные мероприятия трансформированы в специальные следственные действия (казус).

Изложенная редакция рассматриваемой нормы, вопреки здравому смыслу, наделила обязанностью раскрытия преступлений и проступков следователей и уполномоченных должностных лиц органа дознания, при этом деятельность оперативных подразделений сведена к исполнению следственных поручений и специальных следственных действий.

Кроме того, в связи указанным законоположением остро встала проблема об оперативно-розыскной профилактики преступности, которая согласно принятой концепции является незаконной, так как не входит в орбиту досудебного производства. В связи с чем вести эффективную борьбу с представителями организованных криминальных структур, в том числе экстремистского и террористического толка не представляется возможным. Поскольку все действия оперативных подразделений, на данный момент, должны осуществляться в рамках досудебного производства, т.е. находиться в ожидательной позиции, пока указанные лица не совершат преступление или проступок, а после чего действовать.

В обозримом будущем такой подход создаст предпосылки для стагнации уголовного судопроизводства, самоустранению и бездействию оперативных подразделений в противодействии преступности, загруженности органов досудебного производства, осложнения криминогенной обстановки в республике, активизации деятельности криминальных структур, а что самое главное вызовет недовольство и недоверие граждан к правоохранительным органам и государству в целом.

Во-вторых, с применением новой концепции уголовного судопроизводства остро встал вопрос об осуществлении розыска преступников, по которым уголовные дела окончены и направлены в суд, а ровно по розыскным делам прошлых лет, уголовные дела по которым были возбуждены до вступления в силу нового УПК КР. Проблема заключается в том, что по указанным категориям розыскных дел невозможно получить санкцию о проведении специальных следственных действий (далее ССД), т.к. досудебное производство по ним не проводится.

В-третьих, при действующей концепции уголовного судопроизводства невозможно исполнить положения международно-правовых актов в сфере борьбы с преступностью. Поскольку в достигнутых соглашениях оговаривается проведения оперативно-розыскных мероприятий (далее ОРМ), проведение специальных и профилактических мероприятий.

В-четвертых, действующая концепция уголовного судопроизводства практически парализовала действия сотрудников государственной защиты (УГЗ) по осуществлению защиты участников уголовного судопроизводства, после направления дела в суд.

В-пятых, изменение концепции уголовного судопроизводства лишило оперативные подразделения ГСИН при МЮ КР проводить негласные разработки следственно арестованных, осужденных к лишению свободы на предмет выявления ранее совершенных ими преступных деяний, предупреждения совершения побегов, нападения на охрану, суицида, подготовки массовых беспорядков в условиях СИЗО и ИУ, выявления фактов внеслужебных связей задержанных с сотрудниками спец. учреждений, выявления запрещенных предметов и веществ и т.п.

Аналогичная ситуация сложилась и в изоляторах временного содержания лиц, задержанных за совершение преступлений, где также стало невозможным проводить оперативно-профилактические мероприятия.

Таким образом, можно с уверенностью утверждать, что места лишения свободы и изоляторы временного содержания остались без должного оперативного прикрытия.

В-шестых, при существующей концепции уголовного судопроизводства возникли реальные трудности с реализацией Законов Кыргызской Республики:

- "О противодействии терроризму" от 8 ноября 2006 года № 178;

- "О противодействии экстремистской деятельности" от 17 августа 2005 года № 150;

- "О противодействии организованной преступности" от 29 мая 2013 года № 82;

- "О профилактике правонарушений в Кыргызской Республике" от 25 июня 2005 года № 82.

В-седьмых, логическим продолжением проводимой реформы встал вопрос о ликвидации Закона Кыргызской Республики "Об оперативно-розыскной деятельности", который с изъятием оперативно-розыскных мероприятий стал декларативным. В тоже время его отмена порождает еще два закона (о контрразведывательной и разведывательной деятельности). В данном случае, проявлена политика двойных стандартов, дискриминационных подходов к оценке действий и прав правоохранительных органов и органов национальной безопасности.

В-восьмых, реформирование уголовного судопроизводства привело к тому, что нормы Уголовно-процессуального кодекса Кыргызской Республики обязывают оперативные подразделения работать исключительно в режиме конспирации и негласности, поскольку при проведении специальных следственных действий не предусмотрено гласности. Таким образом, следуя логике законодателя оперативные подразделения должны работать в режиме специальных служб (штатный негласный сотрудник, документы прикрытия).

В этой связи, мы полагаем, что будет правильным пересмотреть принятую концепцию уголовного судопроизводства, в части регламентации оперативно-розыскной деятельности и вернуть ее регулирование отдельно от уголовного процесса, с сохранением Закона Кыргызской Республики "Об оперативно-розыскной деятельности". В этих целях, необходимо в предлагаемой редакции проекта УПК КР Генеральной прокуратуры, который находится на общественном обсуждении на сайте ЖК Кыргызской Республики часть 2 пункта 3 статьи 39 УПК КР изложить в следующей редакции: "4) осуществляет оперативно-розыскные мероприятия, в том числе по специальным следственным действиям для выявления, предупреждения, пресечения и раскрытия преступлений, а также розыска лиц".


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URL: https://www.vb.kg/400879
Теги:
МВД, Кыргызстан, опера
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