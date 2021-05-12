Из России высылают пресс-секретаря посольства США в Москве Ребекку Росс. Она вошла в список из десяти американских дипломатов, которых российская сторона объявила персона нон грата в ответ на аналогичный шаг властей США, пишет газета "Коммерсант".

Напомним, 15 апреля США ввели в отношении России новый обширный пакет санкций, предусматривающий среди прочего высылку из страны десяти российских дипломатов. Им дали месяц на сборы.

В МИД был вызван заместитель посла США в РФ, которому вручили ноту о высылке из страны десяти сотрудников дипмиссии. А в ближайшее время, как сказали "Ъ" в министерстве, будет юридически оформлено решение о запрете дипмиссиям США нанимать административно-технический персонал из граждан РФ и третьих стран. Такие ограничения Москва уже вводила в 1986 году, и тогда послу США приходилось самому возить себя на работу, а его супруге - обслуживать гостей на приемах.

21 апреля заместителю главы американской дипмиссии Барту Горману на Смоленской площади вручили аналогичную ноту об объявлении персона нон грата десяти его коллег. Поименно перечисленные американские дипломаты, среди которых, по данным "Ъ", оказалась и Ребекка Росс, должны покинуть Россию до 21 мая. "Это зеркальный ответ на враждебные действия американской стороны против ряда сотрудников российского посольства в Вашингтоне и генерального консульства России в Нью-Йорке, безосновательно объявленных персона нон грата",- объяснили тогда в МИД РФ.

На вопрос "Ъ", почему в черном списке оказалась пресс-секретарь посольства, источник в МИД РФ дал понять, что речь идет о зеркальном ответе на действия США, которые уже более полугода не дают России заполнить вакантную позицию пресс-секретаря российского посольства в Вашингтоне: "Они (американцы.- "Ъ") ведут себя крайне странно. Не пускают в Вашингтон человека, назначенного нами на пост пресс-секретаря нашей дипмиссии, причем без объяснения каких-либо причин. Речь идет о дипломате с большим опытом, ранее занимавшем аналогичные должности в двух других посольствах РФ. А США просто вернули поданные этим человеком на визу документы, даже не прокомментировав причину своего отказа. Так что это не российская инициатива".