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В Петербурге упала с пятого этажа девочка-кыргызстанка

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- Евгений Денисенко
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Несчастный случай произошел в Санкт-Петербурге около в двенадцатом часу утра 11 мая. Здесь из окна квартиры, расположенной на пятом этаже, выпала девочка – уроженка Кыргызстана.

По сообщению агентства новостей "Оперативное прикрытие" (Санкт-Петербург) ребенка в крайне тяжелом состоянии увезли в детскую больницу №19 имени Раухфуса. У пострадавшей диагностировали кататравму, сочетанную, закрытую черепно-мозговую травмы, ушиб головного мозга и легких, разрыв левой почки, перелом костей таза.

Установлено, что девочка - гражданка Кыргызстана, учится дистанционно на родине. Семья школьницы полная и благополучная, прибыла в РФ из КР в 2019 году, не зарегистрирована в Петербурге и Ленинградской области. Обстоятельства происшедшего устанавливаются.

В этот же день, около 17.00 в полицию поступило сообщение об аналогичной трагедии, происшедшей в другой многоэтажке. По недосмотру 30-летней матери из окна квартиры на пятом этаже выпала семилетняя девочка, инвалид с синдромом Дауна. С закрытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга, закрытой травмой позвоночника, компрессионным переломом 2-3 поясничных, 6-8 грудных позвонков, ушибом легких ее госпитализировали в детскую больницу №1.

Данная семья также на учете не состоит. Гражданство родителей не называется. Мать не работает, отчим - водитель-экспедитор. Есть еще три сестры от разных отцов.

Обе упавшие девочки находятся в реанимации в тяжелом состоянии.


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URL: https://www.vb.kg/400901
Теги:
несчастный случай, Россия
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