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В больницу Иссык-Куля поступила женщина в коме. Разыскиваются родственники

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- Оксана Гут
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Милиция Иссык-Кульского района просят опознать женщину, которая находиться в коме.

Как сообщает пресс-служба УВД Иссык-Кульской области, сегодня, 12 мая в дежурную часть ОВД Иссык-Кульского района поступило сообщение из территориальной больницы о том, что в реанимационное отделение из села Бостери поступила неизвестная женщина азиатской национальной. Предполагаемый диагноз "Мозговая кома".

Женщина была одета в черно-белый свитер и черную юбку, возраст примерно 30-35 лет, рост 160-165 сантиметров.

Тех, кто узнал неизвестную женщину и может содействовать установлению ее личности, просят обращаться в дежурную часть по телефонам: (03943) 43980, 0709060962.


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URL: https://www.vb.kg/400911
Теги:
Иссык-Кульская область, розыск, Кыргызстан, пострадавшие, больница, УВД
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