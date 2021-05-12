В больницу Иссык-Куля поступила женщина в коме. Разыскиваются родственники

Милиция Иссык-Кульского района просят опознать женщину, которая находиться в коме.

Как сообщает пресс-служба УВД Иссык-Кульской области, сегодня, 12 мая в дежурную часть ОВД Иссык-Кульского района поступило сообщение из территориальной больницы о том, что в реанимационное отделение из села Бостери поступила неизвестная женщина азиатской национальной. Предполагаемый диагноз "Мозговая кома".

Женщина была одета в черно-белый свитер и черную юбку, возраст примерно 30-35 лет, рост 160-165 сантиметров.

Тех, кто узнал неизвестную женщину и может содействовать установлению ее личности, просят обращаться в дежурную часть по телефонам: (03943) 43980, 0709060962.