В страшной аварии на Иссык-Куле погибли двое, пострадали четверо

В страшном ДТП на Иссык-Куле погибли двое. Ещё четверо пострадали, среди них 5-летний ребенок.

Как сообщает пресс-служба МЧС, сегодня на 186-м км автодороги Балыкчи-Ананьево-Каракол в Тюпском районе Иссык-Кульской области столкнулись Lexus RX-350 и Volkswagen Passat.

В результате ДТП пострадали 4 человека - М.Т. 1971 г.р., С.Н. 1973 г.р., М.А. 1994 г.р. - все мужчины и мальчик Ж.Б. 2016 г.р.

Погибли 2 женщины - Р.А. 1973 г.р. и Ш.Р. 1991 г.р.

Чтобы извлечь тело одной из погибшей Р.А. 1973 г.р. из авто, было привлечено трое спасателей Каракольского управления по чрезвычайным ситуациям. Тела передали милиции.

Пострадавшие были доставлены на машине скорой помощи в районную больницу.