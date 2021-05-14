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Украина предложила срочно собрать "нормандскую четверку"

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Руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак направил письмо коллегам по "нормандскому формату" с предложением срочно провести встречу советников и министров иностранных дел государств-участников формата. Об этом сообщает Telegram-канал Klymenko Time, создателем которого является бывший министр доходов и сборов Украины Александр Клименко.

Соответствующее заявление Ермак сделал на встрече с послами "Большой семерки" (G7), Европейского союза и Швеции по мирному урегулированию конфликта в Донбассе.

Ранее 13 мая стало известно, чего ожидает президент Украины Владимир Зеленский от возможной встречи со своим российским коллегой Владимиром Путиным.

20 апреля Зеленский публично предложил Путину встретиться в любой точке Донбасса, где идет война. В ответ Путин посоветовал Украине вести переговоры с представителями самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), но согласился принять Зеленского в Москве.

Ранее руководитель парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия назвал в качестве возможного места встречи Ватикан и Швейцарию. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что не осведомлен о готовности российского президента встречаться с украинским коллегой где-то, кроме Москвы.

Источник: lenta.ru


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URL: https://www.vb.kg/400934
Теги:
Владимир Путин, США, Украина
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