Реконструкция в Бишкеке. В работе Каховская, Ажыбека Баатыра и Руставели

В столице продолжается капитальный ремонт магистралей. Муниципальное предприятие "Бишкекасфальтсервис" в скором времени приступит к ремонту Каховской, расположенной в верхней части Пишпека, а китайские дорожники уже занимаются улицами Ажыбека Баатыра и Руставели в районе старого аэропорта.

Улицу Каховскую намерены привести в порядок на отрезке от Кривоносова до Тимура Фрунзе. Интересно, что ее состояние вызывает двоякое впечатление. В некоторых местах советский асфальт сохранил едва ли не первозданный вид – ни трещинки, ни ямки. Но на отдельных отрезках асфальтовое полотно отсутствует полностью, как будто его там никогда и не было.

В настоящий момент никаких строительных работ на магистрали не проводится, так как на отрезке от Тимура Фрунзе до Уч-Терекского переулка коммунальное предприятие "Бишкектеплоэнерго" проводит замену тепловых сетей. Согласно наряду, обновить коммуникации должны до 26 мая. А затем уже перехватят инициативу дорожники.

Если проект капитального ремонта улицы сделан по уму, то после его завершения получится довольно приличной ширины магистраль. Для этого, правда, столичным властям придется демонтировать заборы некоторых домовладений, так как их владельцы вышли за красную линию. После этого даже на тротуар место останется. Вот только "Бишкекасфальтсервис" ремонтирует лишь проезжую часть, так как денег выделяется в обрез и на пешеходные дорожки уже не хватает.

Другое дело улица Ажыбека Баатыра, которую ремонтируют в рамках китайского гранта на участке от проспекта Чингиза Айтматова до Джунусалиева. Здесь будут и тротуары, и ирригация. Подрядчики уже сняли старый асфальт, забетонировали бордюры и готовятся к укладке первого слоя нового покрытия. Ремонтируемый отрезок небольшой, поэтому не должен занять много времени у строителей.

А вот улицу Руставели, которая берет начало как раз от Ажыбека Баатыра, намерены обновить до Гагарина. И здесь длина уже намного больше.

В настоящий момент частично снято полотно на тротуарах и проезжей части от Ажыбека Баатыра до Ахунбаева и от Ахунбаева до Сухомлинова. В некоторых местах вырыты траншеи для замены коммуникаций. Состояние этой улицы было настолько ужасным, что особой разницы между старым видом и новым (со снятым асфальтом) нет.

После завершения реконструкции Руставели позволит значительно разгрузить трафик на проспекте Айтматова, так как до этого времени львиная доля автомобилистов старалась ее избегать.

Напомним, вторая фаза проекта "Развитие улично-дорожной сети города Бишкек" рассчитана на два года, за которые подрядчик в лице China Road and Bridge Corporation построит 5 мостов и отремонтирует 60 улиц протяженностью более 70 километров. Часть артерий будет расширена, а некоторые их участки создадут с нуля. Помимо проезжей части строители обновят тротуары и ирригацию. Реконструкция ведется за счет грантовых средств КНР.