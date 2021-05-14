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Попрошайки и волонтеры собирающие деньги на дороге могут стать причиной ДТП

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- Оксана Гут
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Патрульная милиция в Бишкеке проводит разъяснительные работы с лицами, занимающимися попрошайничеством, и с волонтерами, которые могут стать причиной дорожно-транспортных происшествий. Об этом сообщает пресс-служба УПСМ.

"В данное время на центральных улицах города Бишкек в целях охраны общественного порядка и безопасности дорожного движения сотрудники патрульной милиции проводят разъяснительные работы с попрошайками и с волонтерами, которые в целях помочь тяжело больным гражданам, собирают деньги на дорогах, тем самым создавая угрозу безопасности дорожного движения", - говорится в сообщении.

В Управление патрульной службы милиции г. Бишкек обращаются водители с просьбой принять меры в отношении граждан, занимающимися попрошайничеством, которые препятствуют движению на основных центральных улицах, вызывая пробки, а в некоторых случаях водители, пытаясь объехать их, попадают в дорожно-транспортные происшествия или же фиксируются проектом "Безопасный город".

Сотрудники УПСМ относятся с пониманием к волонтерам, которые помогают тяжелобольным людям, но тем не менее просят во избежании дорожно-транспортных происшествий, аварийных ситуаций и пробок не выходить на дорогу.


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URL: https://www.vb.kg/400958
Теги:
ПДД, рейд, безопасность, Бишкек, Патрульная милиция, Кыргызстан, попрошайки
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