В Ташкенте за 11 дней оштрафовали свыше 4,6 тысячи пешеходов

В Ташкенте с 1 по 11 мая были оштрафованы 4620 пешеходов за нарушение правил дорожного движения, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

"Многие из оштрафованных граждан переходили дорогу в неположенном месте даже тогда, когда расстояние до положенного составляло менее десятка метров – подземные переходы, наземные регулируемые пешеходные переходы находились совсем рядом", – отметили в ГУВД.

В большинстве случаев нарушители, с которыми вёлся диалог на месте, были искренне уверены в том, что водители видят их всегда и имеют возможность предотвратить дорожно-транспортное происшествие независимо от обстоятельств. Однако стоит иметь в виду, что подобные представления ошибочны и угрожают, прежде всего, здоровью и жизни самого пешехода, а также его детей, которые оказываются в этой ситуации ведомыми безответственным взрослым.

Помимо усиленного контроля за соблюдением правил дорожного движения, обеспечивается соблюдение санитарно-эпидемиологических требований в связи с фиксируемым ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией.

В частности, контролируется соблюдение установленных требований водителями такси, водителями и пассажирами общественного транспорта. За период с 1 по 10 мая более четырех тысяч граждан были замечены в общественных местах без медицинской маски – по данному факту в отношении них были составлены соответствующие административные протоколы.