В РК установили памятник герою-ветерану, чья биография связана с КР

В столице Казахстана городе Нур-Султане в торжественной обстановке открыли памятник дважды Герою Советского Союза Талгату Бегельдинову. Уроженец Казахстана, детство и юность он провел в столице Кыргызстана (на тот период Пишпек, затем Фрунзе, ныне - Бишкек).

Родившийся 5 августа 1922 года в Акмолинской области в составе КазАССР, Талгат Бегельдинов с шестилетнего возраста рос в бездетной семье младшего брата отца, куда его отдали на воспитание. Вместе с этой семьей переехал в город Пишпек. В 1938 году поступил в аэроклуб уже города Фрунзе, в 1940 году - в Балашовскую военную авиационную школу пилотов (западнее Саратова). Затем был переведён в Чкаловское военное авиационное училище (город Оренбург), которое окончил в 1942 году. На фронтах Великой Отечественной войны Бегельдинов - с января 1943 года.

За года войны он совершил 305 боевых вылетов на штурмовку наземных войск противника, уничтожил десятки единиц вражеской техники, в воздушных боях лично сбил 5 самолетов. 26 октября 1944 года гвардии старшему лейтенанту Талгату Бегельдинову присвоено звание Героя Советского Союза за отвагу и боевое мастерство, проявленные при освобождении городов Александрия, Знаменка и Кировоград на Украине. 27 июня 1945 года гвардии капитан Бегельдинов был удостоен второй звезды Героя за умелое руководство эскадрильей и боевые подвиги при штурмовке скопления войск и техники противника в боях за города Краков, Оппельн (ныне Ополе), Катовице, Бреслау (ныне Вроцлав в Польше) и столицу Германии, город Берлин.

Во время войны также награжден двумя орденами Боевого Красного Знамени, орденами Александра Невского, Отечественной войны I и II степени, Славы III степени, Красной Звезды.

Памятник участнику Парада Победы на Красной площади, генерал-майору авиации РК Талгату Якубековичу Бегельдинову (1922–2014) установлен, по сообщению казахских СМИ, в Нур-Султане на проспекте Сарыарка, на углу с улицей, носящей имя самого Бегельдинова.

Еще в советские времена бронзовый бюст дважды Героя Советского Союза Талгата Бегельдинова установили во Фрунзе (с февраля 1991 года - Бишкек). 9 мая 2000 года его бюст был открыт на Аллее Славы казахского города Кокшетау. Имя Бегельдинова носят в Казахстане Военный институт Сил воздушной обороны в Актобе и Республиканская военная школа-интернат в Караганде. В декабре 2015 года бронзовый бюст, копии личных документов, фотографии, а также портрет Талгата Бегельдинова переданы в дар Центральному музею Великой Отечественной войны в Москве