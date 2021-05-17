Тариф за проезд: водители маршрута № 226 дискредитируют своих же коллег

Водители столичного микроавтобусного маршрута № 226 грубейшим образом нарушают существующие правила перевозки пассажиров, чем вызывают откровенное раздражение и возмущение последних. И это на фоне того, что транспортники в последнее время просят поднять тариф за проезд.

Указанный маршрут курсирует между южными микрорайонами и рынком "Дордой". Он существенно отличается от обычных городских линий, так как стоимость проезда составляет 17 сомов. Это предполагает, что водители микроавтобусов обязаны перевозить пассажиров только по сидячим местам. То есть, транспорт работает экспрессом.

Выглядит это так: выезжая из микрорайонов маршрутное такси № 226 производит посадку пассажиров на всех остановках до тех пор, пока сидячие места не будут заняты. А потом едет прямиком на рынок, уже нигде не останавливаясь. В обратную сторону чуть иначе – салон полностью заполняется на конечной, а потом по мере движения горожане выходят там, где им нужно.

Зачастую эти требования по перевозке соблюдаются не в полной мере. Водители все равно набирают несколько стоячих мест, хотя это категорически запрещено. Но вчерашний случай, о котором нашей редакции рассказали непосредственно пассажиры одной из маршруток, и вовсе является показательной наглостью.

- Воскресный день, как известно самый оживленный для рынков, - позвонила в редакцию Любовь Алексеева. – А потому народу, желающего добраться до базаров, на остановках полно. Вчера мы сели в маршрутку № 226 в 5 микрорайоне. Пустыми оставалось буквально несколько мест. Заполнились они уже на следующей остановке. Но водитель видимо решил, что не будет ничего страшного, если люди постоят и продолжил останавливаться на взмахи рук. В результате забил салон под завязку. И все стоячие, если так можно выразиться, заплатили ему по 17 сомов.

Маршрутных такси, которые курсируют на "Дордой", в городе полно. И большая часть из них простые – то есть те, которые берут за проезд 10 сомов и экспрессами не являются. Там еще можно проехать стоя. Но ехать в таком положении за 17 сомов – это уже перебор.

Возникло предположение, что, вероятно, поменялись правила и теперь водители имеют право перевозить людей по стоячим местам даже по такому высокому тарифу. Поэтому мы поинтересовались у председателя ассоциации перевозчиков "Альянс Бус" Григория Николаиди, так ли это.

- Ничего подобного, - отрезал руководитель объединения. – Маршрут № 226 должен перевозить людей только по сидячим местам. На то он и экспресс, и на то ему и сделана повышенная оплата. Мы обязательно разберем этот случай и накажем водителя за нарушение.

В общем, шофер решил, что ему все можно. Ведь в большинстве случаев горожане жаловаться не пойдут. Поэтому можно не бояться и спокойно набивать салон до отказа. А кому не нравится, пусть ездят на такси.

Однако этот господин напрочь забыл, что сейчас все его коллеги лоббируют поднятие тарифа за проезд. При этом большая часть горожан выступает категорически против этого. Поэтому транспортники вынуждены уговаривать людей, показывать расчеты и прочее, чтобы хоть как-то склонить людей на свою сторону. Сделать это очень проблематично, ведь горожане раздражены нахальным поведением многих шоферов, их отвратительной манерой вождения, курением в салоне и прочим. А тут еще вот такие умники настраивают народ против всей сферы пассажирских перевозок.

Надо ли говорить, что все увещевания его коллег на фоне такой ситуации теряют всякую силу? Хочется верить, что сами перевозчики проведут воспитательные работы с такими вот нарушителями, которые дискредитируют всех остальных в глазах общества.