За прошедшую неделю в Чуйской области выявлено 2715 нарушений ПДД

За прошедшую неделю с 10 мая по 16 мая на территории Чуйской области сотрудниками УОБДД Чуйской области выявлено 2715 нарушений Правил дорожного движения.

Болөше всего нарушений связано с превышением скоростного режима - 1152.

- 11 водителей управляли ТС в состоянии алкогольного опьянения, 20 водителей управляли транспортным средством без документов, 44 ТС поставлены на штраф стоянку, - говорится в информации.

Убедительно просим водителей не нарушать Правила дорожного движения, добавили в УОБДД Чуйской области.