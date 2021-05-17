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За прошедшую неделю в Чуйской области выявлено 2715 нарушений ПДД

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- Виктория Гунгер
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За прошедшую неделю с 10 мая по 16 мая на территории Чуйской области сотрудниками УОБДД Чуйской области выявлено 2715 нарушений Правил дорожного движения.

Болөше всего нарушений связано с превышением скоростного режима - 1152.

- 11 водителей управляли ТС в состоянии алкогольного опьянения, 20 водителей управляли транспортным средством без документов, 44 ТС поставлены на штраф стоянку, - говорится в информации.

Убедительно просим водителей не нарушать Правила дорожного движения, добавили в УОБДД Чуйской области.


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URL: https://www.vb.kg/401108
Теги:
ПДД, Чуйская область, Кыргызстан, ГУОБДД
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