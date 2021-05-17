Китай призвал страны ШОС содействовать урегулированию в Афганистане

Поспешный вывод американских войск стал серьезным ударом для процесса перемирия в Афганистане, а также негативно сказался на стабильности в регионе. Об этом, по сообщению РИА Новости, заявил министр иностранных дел КНР Ван И в ходе телефонного разговора со своим коллегой из Пакистана Шахом Мехмудом Куреши.

Как заявил Ван И, Пекин ожидает, что ООН в сложившейся ситуации "сыграет должную роль", а страны - участницы Шанхайской организации сотрудничества уделят пристальное внимание урегулированию положения в Афганистане. "Соседние с Афганистаном страны должны усилить взаимодействие, выступить единым фронтом и предпринять скоординированные действия", - отметил министр.

Ранее сообщалось, что 8 мая европейские союзники попросили у США отсрочить вывод войск из Афганистана, чтобы у них появилось время выйти из страны. Официальный вывод войск США и НАТО из Афганистана начался с 1 мая и продлится до 11 сентября, хотя фактически войска начали выводить еще в апреле.

Как сообщает Associated Press, в процессе этого вывода Соединённые Штаты планируют уничтожить сломанную технику и неисправное вооружение, ценное оборудование они заберут с собой. Согласно заявлению американского военного ведомства, уже уничтожено около 1,3 тыс. единиц техники. Некоторая другая техника, включая вертолеты, оружие и боеприпасы, может быть передана по договоренности афганской стороне, так же, как и ряд покидаемых военных баз.

По информации газеты Stars and Stripes контингент военнослужащих США уже покинул базу в афганской провинции Кандагар. Размещенная вблизи военного аэродрома, она была крупнейшим местом дислокации подразделений армии Соединенных Штатов и сил коалиции НАТО.

Шанхайская организация сотрудничества была основана 15 июня 2001 года лидерами Китая, России, Казахстана, Кыргызстана Таджикистана и Узбекистана, в результате подписания в 1996-1997 годах между Казахстаном, Китаем, Кыргызстаном, Россией и Таджикистаном соглашений об укреплении доверия в военной области и о взаимном сокращении вооружённых сил в районе границы. 10 июля 2015 года в ШОС вступили Индия и Пакистан. Кроме того, наблюдателями в ШОС сегодня являются Афганистан, Беларусь, Иран, Монголия, а партнерами по диалогу – Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция, Шри-Ланка.