Патрульная милиция: где обещанный порядок на дорогах Бишкека?

Патрульная милиция так и не навела порядок в местах скопления частных такси под запрещающими знаками. Так называемые стражи порядка по много раз в день проезжают мимо таких "пятачков" и даже беседуют с незаконными перевозчиками, но никаких мер не принимают. А потому среди горожан все сильнее зреет подозрение, что они покровительствуют "бомбилам".

Неоднократно (в конце февраля и середине марта текущего года) "Вечерний Бишкек" публиковал статьи, в которых перечислял места в городе, где наблюдается скопление машин такси в зоне действия запрещающих знаков. Одним из таких "пятачков" является кольцо на пересечении улиц Ахунбаева и 7 апреля, внутри которого действует запрет на остановку. Мало того, соответствующий знак даже подкреплен табличкой "работает эвакуатор".

Однако эти меры не действуют на частных извозчиков, которые курсируют между столицей и пригородными селами, расположенными выше Бишкека с южной стороны. Они облюбовали это место и используют в качестве собственной стоянки. При этом ставят машины в два, а порой и в три ряда, поперек проезжей части, непосредственно перед пешеходным переходом, не выдерживая расстояние в 5 метров, как того предписывают правила.

Патрульная милиция, вопреки нашим ожиданиям, никак не отреагировала на прошлые публикации. Стражи порядка подобно страусу закопали голову в песок, поступив по принципу "ничего не вижу, ничего не слышу". Хотя довольно часто они используют сообщения СМИ как способ пропиариться, показательно реагируя на какое-нибудь мелкое нарушение, чтобы потом с помпой раструбить о том, как они героически решили проблему.

Вероятно, таксистов на кольце патрульные легкой добычей не считают. Иначе уже давно бы разогнали их.

Хотя есть и другая версия, которая кажется все более правдоподобной – личная заинтересовать милиционеров в том, чтобы перевозчики продолжали нарушать правила. И это подтверждается не только бездействием правоохранителей, но и еще некоторыми фактами.

Во-первых, бомбилы с момента нашей первой публикации стали вести себя еще наглее. Они кучкуются на тротуаре мешая проходить пешеходам, захаркивают территорию вокруг себя, громко выкрикивают названия сел, в которые ездят.

Во-вторых, они повадились играть в карты на деньги прямо здесь же, у забора Ботанического сада, на глазах у людей. И это при том, что азартные игры в Кыргызстане запрещены.

Ну а, в-третьих, и это, пожалуй, самое основное, на днях произошел показательный случай. В пятницу, примерно в 9 часов вечера на кольцо со включенными мигалками подъехала патрульная машина с бортовым номером 006 (госномер 848). Двое милиционеров, явно при исполнении, беседовали с несколькими таксистами. Однако протоколов о нарушениях они не составляли. В это же время остальные бомбилы продолжали зазывать клиентов, ничуть не стесняясь стражей порядка.

Назвать это предупредительной беседой язык не поворачивается, так как извозчики оккупировали кольцо уже давным-давно и им можно было сделать уже тысячу предупреждений. Тем более, что патрульные проезжают здесь в день по десять раз. Но самое главное, что таксисты до сих продолжают стоять на перекрестке, о чем наглядно свидетельствуют фотографии.

Показатель? Еще какой. Так вот возникает только один вопрос – зачем мы содержим структуру, от которой нет никакого толка в плане наведения порядка на дорогах? Если кто-то забыл, зарплату сотрудники получают из наших с вами налогов. Быть может, по линии охраны общественного порядка они и показывают результаты, но в элементарной борьбе с незаконной парковкой этот самый результат равен нулю. Хотя перед созданием этой службы гражданам наобещали едва ли не идеальный порядок.

Они прекрасно знают обо всех проблемных точках в городе. Но ничего не делают. Ладно в зоне действия запрещающих знаков на рынках часто паркуются обычные горожане и это каждый раз разные лица. Поэтому процесс нарушений здесь фактически бесконечный. Но таксисты ведь одни и те же. Что мешает оштрафовать их несколько раз, эвакуировать машины на штраф-стоянку, в конце концов, если не понимают нормального языка?

В общем, все это риторические вопросы. А потому нужно ставить вопрос о том, чтобы заменить патрульных камерами видеонаблюдения. Устанавливать их везде, где только можно, а не только на перекрестках, где они уже показали высокую эффективность. Милиционеры же пусть выезжают на семейные скандалы и пьяные разборки. Потому что на дорогах от них толка нет.