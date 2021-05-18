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Глава ГСИН посетил пенитенциарные учреждения на юге КР

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- Виктория Гунгер
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Руководство ГСИН посетило с рабочим визитом Джалал-Абадскую, Ошскую, Баткенскую области, где ознакомились с работой учреждений. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Как отмечается, рабочий визит и проверку председатель начал с Джалал-Абадской области (ИК №10, 5-й отдельный батальон Департамента по охране и конвоированию). Проверил организацию работы, осмотрел административное здание и служебные кабинеты. В ходе рабочей поездки посетили КП №43 г. Кызыл Кыя, где принял участие в закладки капсулы в фундамент нового административного здания. Также, принимал участие в открытии цеха в КП №42 где, где начали выпускать хозяйственное мыло

- За последние годы производства в учреждениях начали активно развиваться. Высокий профессионализм и ответственное отношение к службе позволяют добиваться серьезных успехов в служебно-боевой деятельности.

Отдельные слова благодарности - ветеранам, посвятившим свою жизнь службе в правоохранительном ведомстве, на чьих традициях, воспитывается молодое поколение военнослужащих, - отметил А. Эгембердиев.

Генерал-майор встретился с личным составом и ветеранами. В ходе беседы он отметил, что сотрудники Уголовно-исполнительной системы, прежде всего, должны отличаться безупречным поведением и профессиональным подходом, также предупредил о недопустимости нарушений служебной дисциплины и законности, порочащих честь сотрудника.


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URL: https://www.vb.kg/401227
Теги:
Баткенская область, Джалал-Абадская область, Ошская область, Кыргызстан
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