Глава ГСИН посетил пенитенциарные учреждения на юге КР

Руководство ГСИН посетило с рабочим визитом Джалал-Абадскую, Ошскую, Баткенскую области, где ознакомились с работой учреждений. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Как отмечается, рабочий визит и проверку председатель начал с Джалал-Абадской области (ИК №10, 5-й отдельный батальон Департамента по охране и конвоированию). Проверил организацию работы, осмотрел административное здание и служебные кабинеты. В ходе рабочей поездки посетили КП №43 г. Кызыл Кыя, где принял участие в закладки капсулы в фундамент нового административного здания. Также, принимал участие в открытии цеха в КП №42 где, где начали выпускать хозяйственное мыло

- За последние годы производства в учреждениях начали активно развиваться. Высокий профессионализм и ответственное отношение к службе позволяют добиваться серьезных успехов в служебно-боевой деятельности.

Отдельные слова благодарности - ветеранам, посвятившим свою жизнь службе в правоохранительном ведомстве, на чьих традициях, воспитывается молодое поколение военнослужащих, - отметил А. Эгембердиев.

Генерал-майор встретился с личным составом и ветеранами. В ходе беседы он отметил, что сотрудники Уголовно-исполнительной системы, прежде всего, должны отличаться безупречным поведением и профессиональным подходом, также предупредил о недопустимости нарушений служебной дисциплины и законности, порочащих честь сотрудника.