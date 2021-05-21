МВД: В доме у жителя Новопавловки нашли "бульбулятор" и марихуану (фото)

При обыске в одном из домов Сокулукского района оперативники нашли "бульбулятор" и марихуану, сообщает пресс-служба МВД КР.

ОВД Аламудунского района расследуется досудебное производство по признакам преступления предусмотренной статьей 267 "Незаконное изготовление наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов с целью сбыта" УК Кыргызской Республики.

19 мая в ходе реализации оперативных материалов Управления по Чуйской области Службы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков МВД, а также проведения следственно-оперативных мероприятий, совместно с сотрудниками Следственной службы Аламудунского района и СОБР Чуйского ГУВД в рамках указанного досудебного производства, примерно в 23:30 часов в одном из домов, расположенного в селе Новопавловка, произведен санкционированный обыск по подозрению в причастности сбыта наркотических средств и организации притона.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий задержан один из лидеров общественного движения "Кырк уруу, жети дубан ынтымагы" И.Д. 1969 г.р. В ходе личного досмотра в носимой спортивной куртке обнаружен и изъят пакет с наркотическим средством "марихуана" весом 2,5 грамм.

При проведении следственных действий в доме находились 10 граждан, которые являются активными членами общественного движения "Кырк уруу, жети дубан ынтымагы": А.А. 1971 г.р. (хозяин дома), О.Т. 1968 г.р., У.К. 1968 г.р., Т.С. 1976 г.р., А. Т. 1977 г.р., Ж.Т. 1978 г.р., К.А. 1981 г.р., И.К. 1983 г.р., Э.С. 1992 г.р., К.Ф. 1986 г.р.

В ходе обысковых мероприятий в летней кухне обнаружены и изъяты самодельное приспособление из бутылки, предназначенное для курения ("бульбулятор"), вещества растительного происхождения со специфическим запахом конопли, в предбаннике служебно-розыскная собака кинологического центра СБНОН МВД КР по кличке Хьюго обнаружила пакет, внутри которого находилось вещество со специфическим запахом конопли.

Согласно справке исследования ОКЦ МВД КР обнаруженное вещество является наркотическим средством "марихуана" чистым весом 427 грамм.

В ходе проведения личного досмотра среди указанных лиц у гражданина Э.С. в кармане джинс (в правом потайном кармашке) обнаружен сверток, обмотанный в желтый полиэтиленовый пакет, внутри которого находилось рассыпчатое вещество растительного происхождения со специфическим запахом конопли. Согласно заключению, ОКО ГУВД Чуйской области изъятое вещество является наркотическим средством "марихуана" весом 3 грамма 625 миллиграмм.

При проведении освидетельствования 11 граждан, 10 из них находились в наркотическом опьянении.

20 мая граждане О.Т., А.А. и Т.С. в соответствии со статьей 98 УПК Кыргызской Республики были задержаны и водворены в ИВС г. Бишкек. А также остальные фигуранты, а именно К.Ф., К.А., Э.С., Ж.Т., И.К., А.Т., И.Д., У.К. после следственных действий были отпущены под обязательство о явки.

В настоящее время досудебное производство продолжается и проводятся все необходимые следственные действия.