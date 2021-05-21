Кыргызстанцев ждут на международном форуме соотечественников

Стартовал прием заявок на участие в Международном молодежном форуме российских соотечественников "20.20". Он пройдет с 29 июля по 6 августа и станет, как заявлено, "одной из основных площадок для практико-ориентированного диалога и взаимодействия молодых соотечественников с российской молодежью".

К участию приглашены молодые представители русских сообществ (домов, ассоциаций, объединений, центров), молодежных общественных объединений, в возрасте от 18 до 40 лет. Подать заявку на участие офлайн можно до 11 июня в АИС "Молодые соотечественники" (интерактивная интернет-платформа Международной сети молодых соотечественников), предварительно зарегестрировашись в ней. Отбор участников будет осуществляется на конкурсной основе

В рамках форума планируется проанализировать деятельность Сообщества молодых соотечественников, проживающих за рубежом, за 2017-2020 годы, выработать его стратегию на на 2022 и последующие годы, изучить лучшие практики межкультурного диалога молодежи России и зарубежья, решить ряд других важных задач.

Программа форума включит деловую, культурную и досуговую программы в Москве, Самаре, Волгограде. Она предусматривает пленарные заседания, круглые столы, мастер-классы, встречи с российской молодежью и представителями органов исполнительной власти, ответственных за реализацию государственной политики в отношении молодых соотечественников, работу тематических групп, экскурсии по памятным местам российской истории.

Напомним, что на 15-16 октября в Москве также запланирован VII Всемирный конгресс российских соотечественников, проживающих за рубежом. В нем ожидается участие порядка 400 делегатов из более 100 стран.