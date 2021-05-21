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До суицида. Сотрудники УВД Первомайского района жестоко пытали обвиняемого

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- Виктория Гунгер
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На имя Омбудсмена обратился гражданин Т.К., который в настоящее время содержится в СИЗО-1 г. Бишкек, с жалобой на сотрудников УВД Первомайского района г. Бишкек, жестоко избивших и разбивших ему голову. Из-за невыносимых пыток, которые применяли сотрудники милиции, Т.К. попытался покончить жизнь самоубийством через повешение, однако другие задержанные лица, находившиеся с ним в одной камере ИВС, помешали акту суицида. Об этом сообщает Аппарат омбудсмена КР.

Кроме того, как отмечается, Т.К. пожаловался на неправильную квалификацию статьи. В частности, как говорится в письме данного заявителя, "его обвиняют в краже оставленных ему на хранение денежных средств, но он эти деньги он не воровал, а потратил с намерением их последующего восстановления. Грубое и предвзятое отношение к нему сотрудников УВД он объясняет тем, что ранее сотрудниками ГКНБ КР, по его заявлению в вымогательстве, был задержан их коллега из УВД Ленинского района".

Заявитель попросил Акыйкатчы оказать содействие в принятии законных мер наказания в отношении сотрудников Первомайского УВД, а также в переквалификации статьи, которую ему вменяют.

По данному обращению сотрудники аппарата Омбудсмена КР посетили СИЗО-1 г. Бишкек, где провели беседу с заявителем Т.К., в ходе которой он дополнительно пояснил, что 23 февраля т.г. в 20:00 его задержали и сильно избили сотрудники указанного УВД. В результате этих побоев Т.К. не слышит левым ухом и у него постоянно болит голова.

Институтом Омбудсмена КР направлено соответствующее письмо в органы прокуратуры. В настоящее время собранные материалы зарегистрированы в ЕРПП и в прокуратуре Первомайского района г. Бишкек по п. 1 ч. 2 ст. 321 УК КР, а также они направлены в СО ГУ ГКНБ г. Бишкек, где уже проводится расследование.

Данное дело взято сотрудниками профильного отдела аппарата Акыйкатчы на контроля, вплоть до его логического завершения и принятия в отношении Т.К. законных решений.


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URL: https://www.vb.kg/401368
Теги:
ГУВД, омбудсмен, Первомайский район, попытка суицида, представительство омбудсмена, пытки, уголовная ответственность, Кыргызстан
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