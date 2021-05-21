Странам ЕАЭС необходимо активизировать работу над развитием общего финрынка

"Странам Евразийского экономического союза необходимо активизировать работу над развитием общего финансового рынка", - подчеркнул Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров сегодня, 21 мая, на очередном заседании Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС) в формате видеоконференции.

Глава государства отметил, что нынешнее непростое время показывает необходимость изменения основного фокуса Союза на развитие перспективных направлений интеграционного сотрудничества и эффективного использования имеющихся ресурсов.

"Данный шаг несет за собой расширение возможностей совместного использования научно-технологического и производственного потенциала Союза на основе объединения усилий по развитию и внедрению новых технологий, импортозамещению, разработке и реализации целевых совместных программ развития, а также повышению потенциала трудовых ресурсов. Показателем успешной экономической интеграции, помимо свободного передвижения товаров, является реализация совместных масштабных инфраструктурных проектов", - считает Садар Жапаров.

Президент подчеркнул, что в данном контексте необходимо усилить работу по внедрению механизма реализации значимых проектов, способных стать символами евразийской интеграции. В этом году в рамках реализации Стратегических направлений запланирована работа по разработке прогноза пространственного развития ЕАЭС.

Глава государства уверен в том, что принятие амбициозных решений в целях инновационного развития всех государств-членов Союза позволит выйти на траекторию опережающего роста. В данном ключе Кыргызская Республика придает большое значение полноценной реализации рассматриваемого сегодня документа об основных ориентирах макроэкономической политики.

"Последний год нам показал, что нужно упрощать взаимный доступ к финансовым рынкам. Прошедшее ослабление национальных валют, наряду с внешней инфляцией на продовольственные товары, несмотря на снижение совокупного спроса, привело к росту потребительских цен на пространстве всего Союза. Предлагается сделать упор на углубление сотрудничества в валютной сфере с более активным использованием национальных валют во взаимных расчетах", - отметил Садыр Жапаров.

Президент предложил продумать соответствующий действенный механизм, предполагающий стимулирование торговых и финансовых операций в национальных валютах государств-членов Союза, в том числе в целях нивелирования влияния внешней инфляции на товары "продуктовой корзины". При этом в ускоренном режиме следует сформировать единое платежное пространство с использованием и интегрированием национальных платежных систем.