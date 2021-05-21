В России намерены улучшить условия для трудовых мигрантов из ЕАЭС

Россия будет стремиться улучшить условия пребывания в стране трудовых мигрантов из стран Евразийского экономического союза. Об этом заявил Владимир Путин в ходя состоявшегося 21 мая заседания Высшего Евразийского экономического совета.

Российский лидер сообщил, что разделяет озабоченность президента Беларуси Александра Лукашенко, когда он говорил об имеющихся ограничениях. "Но со своей стороны Россия стремится и будет стремиться, чтобы улучшить условия для прибывающих к нам на работу граждан зарубежных стран и, конечно, из государств - членов ЕврАзЭС", - подчеркнул Владимир Путин.

Он также сообщил, что в ближайшее время будет запущена унифицированная интернет-система "Работа без границ" и соответствующее мобильное приложение, которое позволит в онлайн режиме заполнять все документы, требующиеся для трудоустройства в рамках ЕАЭС.

Кроме того, президент РФ отметил совместный проект по созданию цифровой платформы "Путешествуй без COVID-19", реализуемый при содействии Фонда цифровых инициатив Евразийского банка развития. И напомнил, что цель этой инициативы - облегчить взаимные поездки граждан и существенно ускорить процедуру пересечения госграниц с соблюдением санитарных норм и с учетом текущей эпидемиологической ситуации.

"На наш взгляд, необходимо наращивать усилия стран ЕврАзЭС по координации политики в сфере экономического развития и решения насущных социальных проблем, в том числе вызванных пандемией", - сказал глава российского государства. По его словам, механизмы интеграции должны работать максимально эффективно, способствовать росту взаимных торговых и инвестиционных связей, промышленной кооперации. "Только так мы сможем добиться улучшения макроэкономических показателей, а тем самым и повышения уровня жизни наших граждан", - заявил Владимир Путин.

В формате онлайн-саммита встретились президенты Беларуси Александр Лукашенко, Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Кыргызстана Садыр Жапаров, России Владимир Путин, исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян, почетный председатель Высшего Евразийского экономического совета Нурсултан Назарбаев. Также на заседание были приглашены президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и президент Кубы Мигел Диас-Канель Бермудес как главы государств - наблюдателей при ЕАЭС.