Погода
$ 83.65 - 84.00
€ 101.55 - 102.65

Новым главой ГРС КР стал Залкарбек Карыбеков

79  0
- Виктория Гунгер
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Новым главой Государственной регистрационной службы КР стал зампредседатель ведомства Залкарбек Карыбеков. Об этом сообщает ГРС.

Как отмечается, распоряжением председателя Кабинета Министров КР Улукбеком Мариповым от 20 мая 2021 года на заместителя председателя Государственной регистрационной службы при Министерстве юстиции Кыргызской Республики Залкарбека Карыбекова возложены обязанности исполнения председателя Государственной регистрационной службы при Министерстве юстиции Кыргызской Республики.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/401381
Теги:
ГРС, правительство, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  