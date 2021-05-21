Новым главой ГРС КР стал Залкарбек Карыбеков

Новым главой Государственной регистрационной службы КР стал зампредседатель ведомства Залкарбек Карыбеков. Об этом сообщает ГРС.

Как отмечается, распоряжением председателя Кабинета Министров КР Улукбеком Мариповым от 20 мая 2021 года на заместителя председателя Государственной регистрационной службы при Министерстве юстиции Кыргызской Республики Залкарбека Карыбекова возложены обязанности исполнения председателя Государственной регистрационной службы при Министерстве юстиции Кыргызской Республики.