Жапаров и Путин обсудят в Сочи ситуацию на таджикско-кыргызской границе

Президент РФ Владимир Путин обсудит 24 мая в Сочи с президентом Кыргызстана Садыром Жапаровым вопросы стабилизации ситуации на кыргызско-таджикской границе. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба Кремля, передает ТАСС.

"Планируется рассмотреть вопросы дальнейшего развития российско-киргизских отношений стратегического партнерства и союзничества, тематику взаимодействия в рамках интеграционных объединений на евразийском пространстве, а также обменяться мнениями по актуальным региональным проблемам, включая укрепление стабильности на киргизско-таджикистанской границе", - говорится в сообщении.

О запланированных на 24 мая переговорах в Сочи с президентом Кыргызстана Путин сообщил 18 мая во время церемонии вручения верительных грамот послами иностранных государств в Кремле. Как заявил тогда президент РФ, намечен предметный разговор по вопросам сотрудничества двух стран в торгово-экономической, военно-технической, культурно-гуманитарной и иных областях, а также по вопросам развития евразийской интеграции.

8 мая Москву с визитом посещал президент Таджикистана Эмомали Рахмон, где провел переговоры с Путиным. Лидеры обсудили вопросы двусторонних отношений и региональной безопасности.

Ситуация на кыргызско-таджикской границе

Ситуация на границе Кыргызстана и Таджикистана в районе водозабора "Головной", который каждая из сторон считает своей территорией, обострилась 28 апреля, когда там возник конфликт между жителями приграничных сел двух стран. 29 апреля произошло вооруженное столкновение между военнослужащими Киргизии и Таджикистана. В тот же день вечером стороны провели переговоры, по итогам которых подписали совместное заявление, в котором подтвердили готовность прекратить противостояние и начать отвод войск.