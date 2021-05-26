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С 1 июня перерегистрация автомобилей в КР будет дешевле

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- Оксана Гут
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С 1 июня перерегистрация автомобилей будет дешевле, напоминает пресс-служба ГРС.

Согласно постановлению правительства КР, с 1 июня стартует национальная кампания по перерегистрации транспортных средств с нулевой ставкой сбора. В рамках акции граждане и юридические лица, купившие новые авто или желающие переоформить своё авто, не оплачивают сбор 0,3% от среднерыночной стоимости автомобиля.

Путём установления нулевой ставки сбора за перерегистрацию транспортных средств, удовлетворяются права и законные интересы граждан и юридических лиц, желающие избежать ряд спорных ситуаций и недоразумений, которые могут возникнуть при получении штрафов по проекту "Безопасный город".

Во время акции стоимость переоформления авто составит 1360 сомов, вне зависимости от года выпуска и объёма двигателя.

В случае перерегистрации без изменения региона, по желанию продавца и покупателя, можно не заменять государственный регистрационный знак автомототранспорта, вне зависимости трёхзначный или четырёх.

Также по желанию собственника, при снятии с учета автомобиля, госномер можно сохранить в ГУ "Унаа" в течение одного месяца и присвоить на вновь приобретенный автомашину. Тем самым, если не приобретать новый автономер, стоимость переоформления авто уменьшится ещё до 460 сомов.

Правительство КР просит всех владельцев авто воспользоваться возможностью национальной кампании и зарегистрировать со льготами автомобили на своё имя. Удешевление перерегистрации авто – это временная акция и продлится до 31 декабря текущего года.


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URL: https://www.vb.kg/401500
Теги:
ГРС, правительство, регистрация, цены, Кыргызстан, автомобили
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