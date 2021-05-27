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В Бишкеке открылась персональная выставка Нарынкула Турпанова (фото)

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- Анастасия Карелина
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В филиале "Галереи М" в ЦУМ-2 открылась персональная выставка заслуженного деятеля КР, живописца Нарынкула Турпанова.

Известный отечественный художник, лауреат премии имени Гапара Айтиева на этот раз на суд публики представил более тридцати своих работ, созданных в разные годы: живописные произведения и несколько своеобразных скульптур.

Уроженца села Кок-Мойнок Тонского района больше всего интересует природа родного Кыргызстана. Особое место в его творчестве занимают горы, которые он продолжает писать из года в год. Но пробует Нарынкул Турпанов себя и в совершенно новых направлениях. Сейчас его увлекает создание необычных скульптур.

Посетить персональную выставку Нарынкула Турпанова можно до 15 июня.


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URL: https://www.vb.kg/401526
Теги:
выставка, Бишкек, Кыргызстан
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