Скончался экс-депутат и писатель Алишер Мамасалиев

Вследствие продолжительной болезни скончался экс-депутат парламента, эксперт в области госуправления, и писатель Алишер Мамасалиев.
Последний год он находился на лечении в Германии.
Алишер Мамасалиев родился 2 декабря 1973 года. Принимал активное участие в событиях марта 2005 года, в результате которых был свергнут первый президент Кыргызстана Аскар Акаев. Он был депутатом Жогорку кенеша 4-го созыва от партии "Ак Жол".
В январе 2020 года Алишер Мамасалиев презентовал свою книгу "Уличные истории".
Коллектив редакции VB.KG выражает искренние соболезнования родным и близким.