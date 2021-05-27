Скончался экс-депутат и писатель Алишер Мамасалиев

Вследствие продолжительной болезни скончался экс-депутат парламента, эксперт в области госуправления, и писатель Алишер Мамасалиев.

Последний год он находился на лечении в Германии.

Алишер Мамасалиев родился 2 декабря 1973 года. Принимал активное участие в событиях марта 2005 года, в результате которых был свергнут первый президент Кыргызстана Аскар Акаев. Он был депутатом Жогорку кенеша 4-го созыва от партии "Ак Жол".

В январе 2020 года Алишер Мамасалиев презентовал свою книгу "Уличные истории".

Коллектив редакции VB.KG выражает искренние соболезнования родным и близким.