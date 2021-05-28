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Арестован племянник супруги президента Таджикистана

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- Бакыт Басарбек
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36-летний Нахшов Амриддин Файзиддинович, уроженец и житель Дангаринского района, который обвинялся в совершении преступления, предусмотренного статьей 237 (хулиганство) УК Таджикистана, добровольно с повинной явился 27 мая в ОМВД Дангаринского района, сообщает МВД Таджикистана.

"Нахшов А.Ф. в рамках возбуждённого уголовного дела взят под стражу, ведётся предварительное расследование", - отмечается в распространенном сообщении пресс-центра МВД.

По данным МВД, Нахшов 16 мая со своими подельниками устроил массовую драку в одном из ресторанов Дангары. Ранее были арестованы его семеро подельников, а сам Нахшов скрывался.

Они тогда устроили драку с применением холодного оружия с сотрудниками компании "Ману Фарм", которая занимается сбором смолы ферулы. Причина возникновения драки не известна.

После инцидента несколько человек с травмами различной степени, в том числе с ножевыми ранениями, были госпитализированы.

Согласно сообщению источника "Азия-Плюс" в МВД Таджикистана, взятый под стражу гражданин А. Нахшов является сыном сестры жены президента Таджикистана Эмомали Рахмона – Азизамо Асадуллоевой.

Амриддин Нахшов до момента ареста управлял предприятием по добыче золота "Нахш" в Ховалингском районе.

Источник: asiaplustj.info


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URL: https://www.vb.kg/401577
Теги:
президент, Таджикистан, Арест
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