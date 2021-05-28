Ротация кадров: Мнение главы Иссык-Кульского района

Недавно назначенный глава администрации Иссык-Кульского района Калыбек Джумадылов в интервью редакции VB.KG высказал свое мнение по поводу кадровой политики президента КР Садыра Жапарова.

- В целом, я полностью поддерживаю реформу нашего президента. Потому что руководители из разных регионов могут таким образом набираться опыта. Сегодня ситуация непростая и поэтому, к примеру, уже сегодня мы наметили планы на ближайшее будущее. Нашими основными направлениями являются рост экономики района, подготовка к туристическому сезону, а также подготовка к угрозе эпидемии, - сказал он.

Отметим, аким Иссык-Кульского района Калыбек Джумадылов бывший полковник финансовой полиции. Имеет большой опыт по борьбе с коррупционными и иными преступлениями против интересов государственной и муниципальной службы. В этой связи есть все основания полагать, что его прежний опыт на новой должности будет востребован.