В Петербурге установили бюст Толомуша Океева

В Санкт-Петербургском государственном институте кино и телевидения в торжественной обстановке открыли бюст известного советского и кыргызского кинорежиссёра, сценариста, народного артиста СССР, лауреата Государственной премии имени Токтогула Толомуша Океева. Участие в мероприятии приняли его родственники, депутаты Жогорку Кенеша, представители Департамента кинематографии при Министерстве культуры, информации и туризма Кыргызстана, сотрудники посольства КР в РФ.

Было зачитано приветственное послание торага Жогорку Кенеша Таланта Мамытова. Посол Гульнара-Клара Самат выразила благодарность руководству этого учебного заведения, в стенах которого постигал азы киноискусства и сам Океев, за поддержку и реализацию соответствующей инициативы депутата Жогорку Кенеша К.Иманалиева.

Посол отметила, что развитие и становление кыргызского киноискусства неразрывно связано с именем Толомуша Океева, который поднял отечественное кино на международный уровень, внес большой вклад в развитие киноиндустрии республики. По словам Гульнары-Клары Самат, содействие развитию кыргызско-российского культурно-гуманитарного сотрудничества относят в посольстве к числу приоритетов.

Также, как сообщила дипломат, посольством был проработан вопрос получения из Госфильмофонда России оцифрованной версии первого кыргызского художественного фильма "Салтанат", снятого в 1955 году. Эта картина передана в дар Департаменту кинематографии КР.

Толомуш Океев (1935-2001) - уроженец Иссык-Кульской области Кыргызстана. В 1958 году окончил отделение звукооператоров электротехнического факультета Ленинградского института киноинженеров и работал звукооператором киностудии "Киргизфильм". С 1965 года - режиссёр-постановщик игровых и неигровых фильмов, автор и соавтор сценариев. В 1966 году окончил Высшие курсы сценаристов и режиссёров в Москве. Известность в СССР и за рубежом получили снятые им художественные фильмы "Небо нашего детства" (1966), "Поклонись огню" (1972), "Лютый" (1973), "Красное яблоко" (1975), "Улан" (1977), "Золотая осень" (1980), "Потомок белого барса" (1984), "Миражи любви" (1986).