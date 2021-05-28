Дипломаты КР прилагают усилия по защите прав соотечественника в РФ

Посольством КР в РФ прилагаются все необходимые усилия по защите законных прав и свобод кыргызстанца Эсенбая Маджитова, задержанного в России. Об этом заявили в самой дипмиссии, подчеркнув: данный вопрос находится на особом контроле посольства и Министерства иностранных дел Кыргызстана.

Как сообщалось ранее в СМИ, уроженец Баткенской области КР Маджитов был задержан в Нижнем Новгороде по запросу Таджикистана. В этой республике в отношении него возбуждено уголовное дело по подозрению в участии в конфликте на таджикско-кыргызской границе в мае прошлого года.

Как рассказали в посольстве КР, им с момента задержания Маджитова поддерживается связь с его адвокатом, на постоянной основе ведутся переговоры с компетентными органами РФ, в том числе по вопросу ускорения доступа консула к задержанному.

"Одновременно сообщаем, что 26 мая 2021 года состоялось заседание Автозаводского райсуда Нижнего Новгорода, по итогам которого было вынесено постановление о продлении срока содержания под стражей Э.Маджитова до 18 сентября текущего года", - проинформировали в посольстве.