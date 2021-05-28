Погода
$ 83.58 - 83.97
€ 101.27 - 102.77

Дипломаты КР прилагают усилия по защите прав соотечественника в РФ

556  0
- Евгений Денисенко
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Посольством КР в РФ прилагаются все необходимые усилия по защите законных прав и свобод кыргызстанца Эсенбая Маджитова, задержанного в России. Об этом заявили в самой дипмиссии, подчеркнув: данный вопрос находится на особом контроле посольства и Министерства иностранных дел Кыргызстана.

Как сообщалось ранее в СМИ, уроженец Баткенской области КР Маджитов был задержан в Нижнем Новгороде по запросу Таджикистана. В этой республике в отношении него возбуждено уголовное дело по подозрению в участии в конфликте на таджикско-кыргызской границе в мае прошлого года.

Как рассказали в посольстве КР, им с момента задержания Маджитова поддерживается связь с его адвокатом, на постоянной основе ведутся переговоры с компетентными органами РФ, в том числе по вопросу ускорения доступа консула к задержанному.

"Одновременно сообщаем, что 26 мая 2021 года состоялось заседание Автозаводского райсуда Нижнего Новгорода, по итогам которого было вынесено постановление о продлении срока содержания под стражей Э.Маджитова до 18 сентября текущего года", - проинформировали в посольстве.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/401610
Теги:
посольство, Россия, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  