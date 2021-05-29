Кыргызстанца на Камчатке осудили за незаконное пересечение границы

В Петропавловске-Камчатском состоялся судебный процесс над гражданином Кыргызстана Н. Уголовное дело в отношении его было возбуждено по ч. 2 ст. 322 УК РФ (Незаконное пересечение государственной границы РФ при въезде в РФ иностранным гражданином или лицом без гражданства, въезд которым заведомо для виновного не разрешен).

Как рассказали в Камчатском краевом суде, в 2018 году Н. уже был осужден за аналогичное преступление и приговорен к штрафу в 25 тысяч рублей. При назначении нового наказания суд признал рецидив преступления в качестве отягчающего обстоятельства. И назначил наказание в виде 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.

В апелляционной жалобе адвокат осужденного посчитал это наказание чрезмерно суровым, не соответствующим характеру и степени общественной опасности преступления. И просил изменить приговор, применив положения ст. 73 УК РФ об условном осуждении.

Проверив материалы уголовного дела, апелляционная инстанция нашла приговор суда законным, обоснованным и справедливым. Вердикт Петропавловск-Камчатского городского суда в отношении Н. был оставлен без изменения.

Вместе с тем, как подчеркнуто, совокупность смягчающих обстоятельств – активное способствование раскрытию и расследованию преступления, наличие на иждивении троих малолетних детей, раскаяние в содеянном – позволила суду не учитывать правила о назначении наказания при рецидиве преступлений (применив ч. 3 ст. 68 УК РФ). "Каких-либо исключительных обстоятельств, дающих основание назначить ещё более мягкое наказание, не имеется", - прокомментировали в Камчатском краевом суде.