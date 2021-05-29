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В КР продолжается конкурс "Русский язык в Кыргызстане - новые горизонты"

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- Светлана Лаптева
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В Национальной библиотеке Кыргызской Республики имени Алыкула Осмонова для преподавателей русского языка в школах Кыргызстана, ставших победителями первого этапа конкурса "Русский язык в Кыргызстане - новые горизонты", проводится трехдневный тренинг-мастер класс.

Проект реализуется на средства гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов. Конкурс проводится при поддержке Российского центра науки и культуры в Бишкеке, Министерства образования и науки Кыргызской республики, Посольства Кыргызской республики в Российской Федерации и Посольства России в Кыргызской Республике. Жюри конкурса - Международная ассоциация преподавателей русского языка и литературы.

По словам заместителя генерального директора по общим вопросам в Русской гуманитарной миссии Татьяны Орловой, на сегодняшний день подведены итоги первого этапа конкурса для учителей русского языка "Русский язык в Кыргызстане - новые горизонты".

- Количество желающих принять участие в конкурсе превысило 200 человек, по результатам первого этапа отобрано 44 победителя. Во втором этапе конкурса участники должны будут подготовить отрывки своих видео-уроков, которые помогут оргкомитету определить уровень профессиональных компетенций в области методики преподавания русского языка как иностранного. По итогам будет отобрано 10 лучших преподавателей, которые в августе 2021 года отправятся на экскурсию в Москву. Также в рамках мероприятия 29 мая 2021 года пройдет конкурс чтецов на русском языке среди школьников и молодежи Кыргызской Республики. - пояснила Татьяна Орлова.

О мастер-классе

В здании Национальной библиотеки Кыргызской Республики имени Алыкула Осмонова занятия проводят не просто преподаватели русского языка, а влюбленные в свою работу люди, например, директор секретариата Международной ассоциации преподавателей русского языка и литературы, директор Института русского языка как иностранного Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена, кандидат педагогических наук, доцент Александр Коротышев. Он рассказывает о том, какое оно сегодня русскоязычное пространство в современном мире, каковы тенденции, технологии для развития языка. Он удивил слушателей показом видео-презентации любителя русского языка из Греции, который не просто читает стихи Цветаевой "Иду на тебя похожий, глаза опуская в пол..." , но при этом находится на кладбище, где похоронены русские поэты и художники. И в своей речи обращает внимание на подтексты и смыслы каждой строки поэтессы"!

Преподаватель русского языка как иностранного, кандидат педагогических наук, профессор Университета Аль-Истикляль, Вифлеем, Палестина Наталья Калуженская на своем мастер-классе "Профессиональная речь учителя русского языка как иностранного (РКИ). Интонация как средство активизации мыслительной деятельности учащихся" предложила своим слушателям петь и учиться понимать особенности народа, традиций, чтобы новый, неродной язык смог найти свою дорогу к сердцу учеников.

Доцент, кандидат педагогических наук, Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена

Елена Железнякова выбрала тему изучения лексики и межкультурной коммуникации на уроках русского языка как иностранного. Заставляет задуматься как можно обучать русскому коммуникативному поведению? Или например, что представляет из себя диалог культур в обучении детей русскому языку. И особо остановится на вопросе Интернет-ресурсов в обучении детей русскому языку.

Справка: Ранее "Русская Гуманитарная Миссия" совместно с Министерством образования и науки Российской Федерации при содействии Министерства обороны Российской Федерации доставила в Кыргызстан 21 280 учебников на русском языке. Учебники были доставлены в 16 общеобразовательных школ Тюпского района Иссык-Кульской области (Ой-Тал, Кудургу, Ак-Булун, Курменты, Тюп, Талды-Суу, Байзак, Тогуз-Булак, Иссык-Куль, Михайловка, Фрунзе, Балбай, Семеновка, Кажысай и Каракол).

Силами "Русской Гуманитарной Миссии" в гимназии № 2 города Каракол создан класс русского языка: был сделан ремонт, закуплено новейшее техническое оборудование (мультимедийный проектор, компьютер, интерактивная доска, звуковые колонки) и мебель. Также "Русская Гуманитарная Миссия" пополнила библиотечный фонд школы-гимназии художественной и учебно-методической литературой: это станет возможным при открытии воздушного сообщения.

Кстати, 24 февраля 2021 года Президент РФ Владимир Путин на встрече с президентом Кыргызстана Садыром Жапаровым заявил о важности решения властей Кыргызстана сохранить русский язык в качестве государственного, об этом сообщили ряд СМИ: "Считаю чрезвычайно важным в наших двусторонних отношениях то, что вы сохранили государственный статус русского языка. Это важно и для нас, и для Кыргызстана, поскольку это дает определенное преимущество на рынке труда в России".

Трехдневный тренинг-мастер класс в Бишкеке организован Автономной некоммерческой организацией поддержки гуманитарных программ "Русская гуманитарная миссия" ( РГМ)


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URL: https://www.vb.kg/401620
Теги:
русский язык, Кыргызстан
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