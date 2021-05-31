В чем разница между китайскими и западными СМИ?

Как сказала профессор Китайского университета коммуникаций Чжан Яньцю, взаимодействие масс-медиа как традиционных, так и новых способствует устойчивому развитию стран, сближению народов и продвижению народной дипломатии. По ее мнению, площадкой для объединения медиа стран ШОС стала инициатива "Один пояс – один путь". Журналисты, подчеркнула она, играют уникальную и важную роль в процессе продвижения совместного строительства в рамках инициативы "Один пояс - один путь".

Профессор во время своей лекции на семинаре, организованном Китайским комитетом ШОС по добрососедству, дружбе и сотрудничеству и порталом "Хуаньцюван", также раскрыла секрет работы СМИ в Китае, пояснила, каково общее положение Интернета в стране, какую роль играют медиа в развитии экономики и социальной сферы.

"На Западе нас критикуют за то, что в Китае не работают Facebook, Twitter, Instagram, но многообразие информационных площадок Поднебесной удовлетворяет внутренние потребности 1,4-миллиардной аудитории", - считает Чжан Яньцю.

По ее словам, с помощью, например, приложения WeChat, у которого много функций, люди даже из самых отдаленных районов могут пользоваться таким же качественным контентом, что и жители крупных городов. В WeChat можно общаться, оплачивать услуги, покупки в магазинах, получать необходимую информацию в сфере образования, медицины, торговых операций, осуществлять денежные переводы, практически узнать все, что их интересует.

"Существует стереотип, что в Китае якобы ведется жесткий контроль над всеми социальными сетями, государство и слова лишнего не даст сказать. Это очень большое заблуждение, фейк. Наоборот, соцсети поддерживаются государством. Развитие Китая подтверждает, что они - новая движущая сила инновационного роста Китая. У каждой платформы миллионы пользователей. Соцсети, как подтверждает время, создают новую интернет-индустрию, которую уже невозможно рассматривать отдельно от экономики, социальной сферы. Она становится одним из ключевых факторов ускорения развития страны", - сказала профессор Чжан Яньцю.

Что же касается свободы китайских СМИ, то, как резонно заметила профессор Китайского университета коммуникаций, принцип их работы в корне отличается от западных. "Наши коммуникации направлены на развитие экономики, общества. Их отличает ответственность за безопасность, стабильность страны и ее народа. Западные СМИ больше тиражируют конфликты, сосредоточены на негативных сторонах жизни", - отмечает Чжан Яньцю.

В Китае, как сказала профессор, конструктивная журналистика, она направлена на привлечение внимания к какой-то конкретной проблеме и ориентирована на ее решение. Журналисты в своих материалах не критикуют ответственных лиц, их цель – донести до сведения, что существует такая-то проблема, требующая решения соответствующих госструктур. "Например, борьба с бедностью была важной темой в китайских СМИ. И именно благодаря такому конструктивному подходу масс-медиа помогли нашей стране победить ее", - добавила Чжан Яньцю.

По ее словам, СМИ Китая работают на укрепление стабильности в стране, на солидарность народа. А его устремления, единство в свою очередь способствуют развитию всех сфер жизни и, как следствие, улучшению благосостояния общества, повышению авторитета партии и правительства.

Судя по приведенным профессором Чжан Яньцю примерам, новые медиа очень помогают и в различных вызовах, возникающих перед китайским обществом. Например, во время пандемии в стране было разработано мобильное приложение, благодаря которому каждый обладатель смартфона может проверить, не рискует ли он заразиться коронавирусом. Отсканировав QR–код с помощью Alipay, WeChat и зарегистрировавшись с помощью номера мобильного телефона, человек может получить информацию, были ли случаи заражения в тех местах, которые он посещал.

Кстати, газета "Вечерний Бишкек" присоединилась к информационнй сети "Один пояс - один путь", созданной самой влиятельной газетой в Китае "Жэньминь жибао". Наши медиа постоянно обмениваются новостями. В "Вечернем Бишкеке" уже несколько лет ведется рубрика "Поднебесная в объективе".