Транспортная взаимосвязанность укрепляет деловое партнерство ЦА и Китая

"Как известно, все пять стран Центральной Азии (Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан) не имеют прямого выхода к морским торговым путям. На перекрестке ХХ и ХХI веков сотрудничество стран Центральной Азии с Китаем и другими партнерами в совершенствовании транзитных транспортных систем в значительной степени содействовало им в преодолении трудностей, обусловленных их географическим положением. Небывалое развитие железнодорожных, автомобильных, трубопроводных и воздушных транспортных коридоров, а также телекоммуникационных и информационных технологий способствовало сокращению преимуществ приморских стран, хотя полностью и не могло устранить существующее "географическое неравенство", - пишет на страницах газеты "Жэньминь жибао" доктор политических наук, почётный профессор Института Тайхэ, экс-Генеральный секретарь ШОС Рашид Алимов.

Как он отметил, по уровню эффективности развития логистики страны Центральной Азии пока еще далеки от лидеров. В рейтинге из 160 стран (2018 год) наивысший показатель у Казахстана – 71 место. Остальные страны региона расположились ниже. Однако и прогресс налицо по сравнению с рейтингом 2007 года. Основным решением для транспортировки грузов стран Центральной Азии на большие расстояния продолжают оставаться железнодорожные магистрали. Общая протяженность "стального полотна" четырех стран ЦА, входящих в ШОС, превышает 24,5 тыс. километров путей, являющихся неотъемлемой частью транспортных коридоров Шелкового пути XXI века.

В последние годы, в том числе пандемийные, наблюдается устойчивый рост железнодорожного контейнерооборота между ЕС и Китаем с транзитом через Центральную Азию. Во многом это связано с запуском и практической реализацией инициативы "Пояс и Путь". В частности, за пять прошедших лет, начиная с 2015 года, объем грузов, перевезенных в контейнерах только железными дорогами Казахстана, увеличился в шесть раз. Причем, в 2020 году рост по сравнению с 2019 годом составил 32%, а в первом полугодии 2021 года показатель увеличился на 44%. До 2025 года объем транзитных контейнерных перевозок через Казахстан обещает вырасти до 1 миллиона 660 тысяч ДФЭ (двадцатифутовый эквивалент). Страна "Золотого воина" превратилась в один из ключевых мостов Евразии.

Если нет пути к морю, то его надо проложить

По словам профессора Алимова, еще недавно мало кто мог себе представить, что расположенный на побережье Желтого моря город Ляньюньган (провинция Цзянсу, Китай) станет для стран Центральной Азии "окном" в Азиатско-Тихоокеанский регион. В начале 80-х годов XX века город был одним из первых, чей порт стал визитной карточкой успешной политики китайских реформ. Открытый для внешнего мира Ляньюньган ныне является не только растущим центром промышленности, внешней торговли и туризма, но и городом, где сходятся Новый Евразийский сухопутный мост и Северный грузовой коридор Восток-Запад.

В мае 2014 года Казахстан открыл свой логистический терминал в порту Ляньюньган, который входит в число пятидесяти крупнейших контейнерных портов мира и играет важную роль в перевалке грузов из Японии и Республики Корея на поезда, следующие через Центральную Азию в Европу. Логистический терминал позволил Казахстану и заинтересованным странам региона выйти в АТР и сократить путь до океана в 3,5 раза по сравнению с сухопутным.

Примечательно, что уже в 2015 году в Ляньюньгане на площади 45 кв. км был создан Международный логистический парк Шанхайской организации сотрудничества, призванный стать интернациональным логистическим хабом и важнейшим пунктом инновационного развития. В августе 2020 года на базе парка был открыт Центр трансграничной электронной коммерции экспериментальной зоны свободной торговли ШОС. По оценке Генерального секретаря ШОС Владимира Норова, почетного гражданина города, на протяжении последних лет порт Ляньюньган обеспечивает более 60% объема транзитных перевозок контейнеров по "большому сухопутному мосту". Все говорит о том, что в скором времени для стран Центральной Азии, богатых минеральными ресурсами, Ляньюньган может стать не только "окном", но широко открытыми "морскими воротами" на рынок АТР. Расширяющееся взаимодействие между ШОС и АСЕАН способно сыграть свою положительную роль в этом процессе.

"Зеленый свет" на автомобильных коридорах ШОС

Как подчеркнул Рашид Алимов, Ляньюньган является также начальным пунктом одного из шести "зеленых" автомобильных коридоров, предусмотренных межправительственным Соглашением о создании благоприятных условий для международных автомобильных перевозок, подписанном в 2014 году по итогам саммита ШОС в г. Душанбе. Соглашение, в разработке которого принимали участие лучшие эксперты Экономической и Социальной Комиссии ООН для Азии и Тихого Океана (ЭСКАТО ООН), ориентировано на устойчивое развитие региональной инфраструктуры, обеспечение гармонизации условий для слаженного развития и функционирования интермодальных транспортных коридоров.

Важно, что соглашение носит открытый характер и к нему может присоединиться любое государство Евразии. Республика Беларусь первой воспользовалась такой возможностью, став стороной соглашения в 2018 году. В рамках соглашения международные автомобильные перевозки осуществляются по следующим маршрутам: Ляньюньган – Санкт-Петербург; Барнаул – Урумчи; Душанбе – Урумчи; Санкт-Петербург – Кант; Урумчи – Чиназ; Ат-Баши–Ляньюньган. География транспортной взаимосвязанности и длина "зеленых коридоров" впечатляют!

Формируемая на основе соглашения ШОС новая многосторонняя разрешительная система транспортировки грузов по сквозным автомобильным маршрутам от Тихого океана (Ляньюньган, Китай) до Балтийского моря (Санкт-Петербург, Россия) является в своем роде уникальной. Она открывает самые широкие возможности для строительства новых и реконструкции существующих международных автомобильных дорог, способствуя тем самым расширению всего комплекса торгово-экономических связей и увеличению взаимного товарооборота на пространстве ШОС.

Еще одна яркая страница была вписана в современную историю развития транспортной взаимосвязанности Китая и стран Центральной Азии 5 июня 2020 года, когда с железнодорожной станции "Ланьчжоу" (провинция Ганьсу, Китай) отправился первый блок-поезд, состоявший из 25 контейнеров с электротехнической продукцией. Его успешный запуск ознаменовал открытие уникального мультимодального транспортного коридора "Китай – Кыргызстан – Узбекистан".

По этому маршруту грузы из морских портов и провинций Китая железнодорожным транспортом перевозятся до г. Кашгар (Синьцзян, Китай), в котором расположен крупный транспортный узел. Здесь происходит консолидация грузовых потоков, а также их трансфер с железнодорожного транспорта на автомобильный для дальнейшей перевозки. Протяженность данного транспортного коридора на 295 км короче альтернативных маршрутов, что позволяет сократить сроки доставки грузов, а также сделать новый маршрут привлекательным и конкурентоспособным для участников международной торговли, прежде всего, стран Центральной Азии. Из года в год увеличивают пропускную способность КПП Иркештам и Торугарт на границе между Кыргызстаном и Китаем.

Идущий быстро ― первым достигает цели

Транспортное сотрудничество между Китаем и странами Центральной Азии, получившее мощный стимул вслед за выводом двусторонних отношений на уровень углубленного стратегического партнерства, многократно повысило потенциал торгово-экономических и инвестиционных возможностей государств региона, считает бывший Генсек ШОС.

Вот о чем говорит непредвзятая статистика: 20 лет назад, в 2001 году, товарооборот пяти стран Центральной Азии с Китаем составлял $1,5 млрд. За два десятилетия он вырос примерно в 25 раз и к началу 2021 года составил $38,5 млрд (в допандемийный 2019 год он был на $8 млрд больше). При этом наибольшего роста товарооборота – в 199 раз добился Туркменистан – с $32,7 млн в 2001 году до $6,5 млрд в 2020 году. В 100 раз за этот же период увеличился товарооборот с Китаем у Узбекистана и Таджикистана (соответственно, с $58,3 млн в 2001 году до $6,6 млрд в 2020 году и с $10,7 млн до $1,06 млрд).

Внешнеторговый оборот Кыргызстана и Китая вырос более чем в 24 раза: со $118,9 млн в 2001 году до $2,9 млрд в 2020 году, а Казахстана с Китаем – в 16 раз: с $1,3 млрд в 2001 году до $21,4 млрд в 2020 году. Примечательно, что в целом, товарооборот Китая со всеми странами мира за это время вырос более чем в 9 раз. Налицо преимущество географической близости, добрососедства, отношений дружбы и сотрудничества, совместной заинтересованности в укреплении транспортной взаимосвязанности.

Забота о строительстве и эффективном функционировании взаимосвязанной с Китаем транспортной системы напрямую повлияли не только на развитие международной торговли и экономического сотрудничества, но и на инвестиционную привлекательность стран Центральной Азии. На конец 2020 года общий объем инвестиций Китая в Казахстан достиг $21,4 млрд; в экономику Кыргызстана и Таджикистана китайские инвестиции превысили $3 млрд. Только за последние три года прямые инвестиции из Китая в Узбекистан достигли почти $4 млрд. Пандемия "притормозила", но никак не остановила инвестиционное сотрудничество между Китаем и странами Центральной Азии. Равно как и формирование новых двусторонних и многосторонних проектов взаимовыгодного сотрудничества в целях опережающего развития транспортной инфраструктуры, а значит – углубления стратегического партнерства в рамках формата Китай-Центральная Азия.