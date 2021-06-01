Реальная жизнь Синьцзяна отличается от антикитайских западных фейков

Развенчивать сфабрикованные сообщения помогают сами жители Синьцзяна - видеоблогеры, которых становится там все больше. Они снимают видеосюжеты о городах и уездах, где живут, о своих семьях, работе, друзьях, традициях, национальной кухне, об образовании, медицине – одним словом обо всех сферах жизни и выставляют ролики в своих блогах. "Таким образом, мир может узнать правду о нашем родном Синьцзяне", - говорит интернет-знаменитость (аккаунт Айтуна) Аитунам Абликим из уезда Хотан.

Сейчас на страничку Айтуны ежедневно заходят до 400 человек. По словам популярного блогера, она радуется каждому. Ведь чем больше пользователей просматривает ее блог, тем большему количеству людей она помогает лучше узнать родной Синьцзян.

"Посмотрев мои видео, многие приезжают в Синьцзян путешествовать и даже работать. Сложилось много стереотипов о Синьцзяне. Но постепенно благодаря Интернету люди узнают о том, какие мы на самом деле, как живем, насколько наше общество стабильно. Мы ходим на работу, видим улыбки на лицах прохожих и улыбаемся сами. Многие из нас отлично говорят на китайском языке", - рассказала Айтуна во время онлайн-встречи, которая так и называлась "Познакомиться с реальным Синьцзяном в "облачной форме", организованной китайским комитетом ШОС по добрососедству, дружбе и сотрудничеству и порталом "Хуаньцюван" для журналистов из разных стран.

Видеоролики Айтуны стали популярными не только в Китае, но и за границей. Хотя комментарий к одному из ее видеосюжетов, по словам девушки, потряс ее до глубины души. Она сняла ролик в ателье, куда зашла с матерью, чтобы выбрать платья. На видео хорошо видно, что швеи и их клиентки в хорошем настроении рассматривают изделия.

"И вдруг появляется комментарий, в котором говорится, что жителей в Синьцзяне насильно принуждают работать. Я была просто в шоке. Как так нагло можно повернуть все в другую сторону! Двери ателье, которое находится в соседнем дворе, постоянно открыты. Никто никого не удерживает, - эмоционально говорит Айтуна. - Синьцзян, о котором недоброжелатели распространяют свои ложные измышления, и в котором я, все мои родные, друзья живем – это совсем разные места. Мы живем в прекрасном Синьцзяне!".

Как справедливо заметил модератор видеоконференции - старший репортер газеты "Жэньминь жибао" и известный в Китае комментатор Дин Ган, лучше один раз увидеть Синьцзян своими глазами, прежде чем сообщать о недостоверных фактах. "Конечно, по многим причинам мы не можем побывать в разных местах. Но современные технологии предоставляют нам возможности общаться в Интернете как сегодня, познакомиться с реальной жизнью в Синьцзяне", - сказал он.

В качестве "гидов" по Синьцзяну организаторы онлайн-встречи пригласили трех его жительниц из разных уездов – известных видеоблогеров, на странички которых заглядывает от полутора до трех миллионов пользователей в год.

Например, аккаунт Дуинь - "Бабушка из Манора Иманшу" 56-летней Зайтуны Каримовой из города Таченга насчитывает 3 миллиона пользователей. Она давно уже ведет блог, где рассказывает о жизни синьцзянцев разных национальностей и, в частности, о своей татарской ассоциации.