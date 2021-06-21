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На китайскую космическую станцию отправлен первый экипаж

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- Нина Ничипорова
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Космический корабль "Шэньчжоу-12" с тремя находящимися космонавтами на борту успешно завершил быстрое автоматизированное сближение и стыковку с основным модулем космической станции "Тяньхэ", и китайские космонавты вошли в орбитальный модуль из возвращаемой капсулы космического корабля.

Как сообщили в Канцелярии программы пилотируемой космонавтики Китая (КППК), таким образом, китайские космонавты впервые вступили на территорию отечественной космической станции. Они проведут соответствующие работы в течение трехмесячного полета.

По сообщению ведомства, космический аппарат, установленный на ракете-носителе "Чанчжэн-2F", был запущен с космодрома Цзюцюань на северо-западе Китая. Это седьмой по счету пилотируемый космический полет Китая и первый в рамках миссии по строительству китайской космической станции. Он также является первым за примерно последние пять лет пилотируемым полетом Китая.

В состав экипажа входят командир Не Хайшэн, 56-летний опытный космонавт, участвовавший в миссиях "Шэньчжоу-6" и "Шэньчжоу-10", 54-летний Лю Бомин, который принял участие в миссии "Шэньчжоу-7", и 45-летний Тан Хунбо, для которого этот полет в космос является первым.

Они, как ожидается, установят новый рекорд по длительности пилотируемого космического полета в Китае, превысив 33 рекордных дня пребывания в космосе экипажа корабля "Шэньчжоу-11" в 2016 году. По словам директора КППК Хао Чуня, их работа будет более сложной по сравнению с предыдущими пилотируемыми космическими миссиями.

Как сообщил помощник директора КППК Цзи Цимин на пресс-конференции, состоявшейся на космодроме Цзюцюань, члены экипажа корабля "Шэньчжоу-12" будут выполнять четыре основные задачи на орбите.

Во-первых, космонавты будут осуществлять оперативное управление комплексом, в том числе им предстоит провести орбитальные испытания основного модуля "Тяньхэ", осуществить проверку работы систем жизнеобеспечения и утилизации отходов жизнедеятельности, испытать и научиться эксплуатировать роботизированный манипулятор, а также осуществлять управление материалами и отходами.

Во-вторых, они будут перемещать, собирать и испытывать космические скафандры для внекорабельной деятельности, а также совершат два выхода в открытый космос, во время которых выполнят ряд заданий, включая сборку внекорабельного ящика для инструментов, подъем панорамной камеры и установку расширенных насосных агрегатов.

В-третьих, они проведут научные эксперименты и технологические испытания, а также научно-популярные мероприятия.

В-четвертых, они будут поддерживать свое здоровье посредством ежедневного ухода, физических упражнений, а также регулярного мониторинга и оценки состояния собственного здоровья.

Основной модуль космической станции "Тяньхэ" был запущен 29 апреля этого года, а грузовой космический корабль "Тяньчжоу-2" - 29 мая этого года. 30 мая "Тяньчжоу-2" и "Тяньхэ" завершили компьютеризированное сближение и стыковку. По сообщению Китайской академии космических технологий /CAST/, в конце мая "Тяньчжоу-2" доставил более 160 посылок, включая провизию для космонавтов и оборудование для исследования космоса.

В конце этого года для стыковки с "Тяньхэ" будут запущены также грузовой космический корабль "Тяньчжоу-3" и пилотируемый корабль "Шэньчжоу-13" с тремя космонавтами на борту. Новый экипаж пробудет на орбите уже шесть месяцев, заявили в КППК.

После пяти запусков в этом году в Китае планируют завершить еще шесть запусков, в том числе запуски лабораторных модулей "Вэньтянь" и "Мэнтянь", а также запуски двух грузовых и двух пилотируемых космических кораблей, чтобы в 2022 году завершить строительство космической станции.


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URL: https://www.vb.kg/402448
Теги:
Китай, космонавтика
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