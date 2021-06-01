Юрист Жээнбекова: Дело является незаконным, имеющим политическую подоплеку

Асылбек Жээнбеков не согласен с предъявленным ему обвинением в коррупции. Он будет подавать апелляционную жалобу в Бишкекский городской суд на постановление суда об избрании меры пресечения. Об этом сообщил адвокат депутата ЖК Давран Касымов.

Депутата парламента Асылбека Жээнбекова задержали по делу о деятельности депутатской комиссии по проверке Кумтора в 2012 году, в бытность его спикером Жогорку Кенеша.

"Асылбеку Жээнбекову не может быть предъявлено никакого обвинения по Кумтору, так как все решения по данному вопросу принимал парламент Кыргызской Республики. Заявляем, что согласно закону Кыргызской Республики для подозрения человека в каком-либо преступлении следственные органы обязаны иметь на руках доказательства, указывающих на состав преступления, в котором подозревается фигурант по делу и четко должен быть установлен причиненный ущерб как последствия его противоправных действий.

Однако, нам не понятно, в каком виде был причинен ущерб государству со стороны Асылбека Жээнбекова, и какие последствия были в результате его действий", - заявил адвокат.

Также, уверяют юрист, не было выявлено какого-либо процедурного нарушения при рассмотрении вопросов по Кумтору в парламенте. По его словам, проект постановления Жогорку Кенеша был внесен на рассмотрение парламента его соответствующими комитетами в установленном законом порядке.

"При принятия решений по данному вопросу парламентом, торага Жээнбеков не нарушал ни регламент парламента, ни другие законы - заявил Давран Касымов. - Согласно законодательству, торага Жогорку Кенеша не может быть привлечен к ответственности за решения, коллективно принятые законодательным органом. На тот момент Асылбек Шарипович являлся спикером Жогорку Кенеша и действовал в рамках регламента. То есть был модератором заседаний. Парламент - это коллегиальный орган. Все решения принимались путем голосования. Также по вопросу Кумтора было принято постановление и направлено в Правительство КР. На этом миссия парламента была завершена".

Юрист напомнил, что в 2012 году по обращению жителей Джеты-Огузского района Иссык-Кульской области создали депутатскую комиссию по проверке деятельности Кумтора. Председателем парламентской комиссии был избран тогдашний депутат Садыр Жапаров (ныне президент КР). Затем, рассмотрев итоги работы депутатской комиссии было коллегиально решено создать Государственную комиссию по этому же вопросу. Госкомиссию возглавил на тот момент министр экономики Темир Сариев. Деятельность обоих комиссий широко освещалась в СМИ.

Вопрос Кумтора в стенах парламента повторно поднимался в 2017 году, уже под председательством другого торага.

"Таким образом, мы считаем необоснованным подозрение Асылбека Жээнбекова в совершении преступления, предусмотренного по статье "Коррупция". Данное дело является незаконным, имеющим политическую подоплеку. Поэтому, мы будем подавать апелляционную жалобу в Бишкекский городской суд", - информировал Касымов.

Он также опроверг информацию, появившуюся в некоторых СМИ, что сегодня в Бишкеке планируется митинг в поддержку Асылбека Жээнбекова.

"Сообщаем, что пока проведение таких акций не планируется", - заключил адвокат.