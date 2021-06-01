Сталин, Рамос, Меридиана, Ассмо - как кыргызстанцы называют своих детей

Ко Дню защиты детей, Государственная регистрационная служба подготовила интересные цифры про маленьких кыргызстанцев.

Так, по данным ведомства, самыми популярными именами для новорождённых в Кыргызстане по итогам 5 месяцев 2021 года являются Мухаммад и Раяна.

В десятку распространенных мужских имен вошли Умар, Рамазан, Али, Алихан, Алинур, Билал, Нурислам, Амир и Эмир.

Среди женских имен: Салиха, Амина, Фатима, Айлин, Алия, Хадича, Аруузат, Сафия и Арууке.

Предпочтение кыргызстанцев в выборе популярного имени для своих дочек с 2016 года практически не поменялось. Имя Раяна лидирует уже пятый год подряд.

Самое распространенное мужское имя Умар сдало свои позиции. На протяжении 6 лет подряд оно оставалось самым популярным именем для новорожденных мальчиков. Именем Мухаммад 1449 родителей назвали своих малышей, что на 31 больше чем Умар (1418).

Среди необычных имен у кыргызстанских родителей для девочек популярны: Принцесс, Меридиана, Фея, Киара и Сүйүү, а для мальчиков – Атилла, Ыпып, Рамос, Сталин и Хантенирим.

Реже встречаются маленькие девочки Ассмо, Хаяль, Сюита, Айэль, Джанай, Чурок, Айлуу, Тансулу, Акылчач и Аймелек.

Маленьких мальчиков - Назым, Эркебулан, Аймин, Тениз, Байрас, Кычан, Жалын, Бегим, Айаан, Улутман также можно встретить нечасто.

Между тем, за 5 месяцев текущего года на 52 469 маленьких кыргызстанцев оформили регистрацию рождения. Единовременную выплату при рождении ребенка - "балага суйунчу" получили 52 541 граждан.