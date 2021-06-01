Погода
$ 83.82 - 84.20
€ 101.07 - 102.57

Сталин, Рамос, Меридиана, Ассмо - как кыргызстанцы называют своих детей

264  0
- Оксана Гут
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Ко Дню защиты детей, Государственная регистрационная служба подготовила интересные цифры про маленьких кыргызстанцев.

Так, по данным ведомства, самыми популярными именами для новорождённых в Кыргызстане по итогам 5 месяцев 2021 года являются Мухаммад и Раяна.

В десятку распространенных мужских имен вошли Умар, Рамазан, Али, Алихан, Алинур, Билал, Нурислам, Амир и Эмир.

Среди женских имен: Салиха, Амина, Фатима, Айлин, Алия, Хадича, Аруузат, Сафия и Арууке.

Предпочтение кыргызстанцев в выборе популярного имени для своих дочек с 2016 года практически не поменялось. Имя Раяна лидирует уже пятый год подряд.

Самое распространенное мужское имя Умар сдало свои позиции. На протяжении 6 лет подряд оно оставалось самым популярным именем для новорожденных мальчиков. Именем Мухаммад 1449 родителей назвали своих малышей, что на 31 больше чем Умар (1418).

Среди необычных имен у кыргызстанских родителей для девочек популярны: Принцесс, Меридиана, Фея, Киара и Сүйүү, а для мальчиков – Атилла, Ыпып, Рамос, Сталин и Хантенирим.

Реже встречаются маленькие девочки Ассмо, Хаяль, Сюита, Айэль, Джанай, Чурок, Айлуу, Тансулу, Акылчач и Аймелек.

Маленьких мальчиков - Назым, Эркебулан, Аймин, Тениз, Байрас, Кычан, Жалын, Бегим, Айаан, Улутман также можно встретить нечасто.

Между тем, за 5 месяцев текущего года на 52 469 маленьких кыргызстанцев оформили регистрацию рождения. Единовременную выплату при рождении ребенка - "балага суйунчу" получили 52 541 граждан.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/401710
Теги:
ГРС, дети, праздник, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  