Спикер Госдумы призвал дать оценку распаду СССР

Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает необходимым дать оценку распаду СССР и назвать имена бывших советских чиновников, предавших страну. Об этом сообщили в Государственной Думе РФ.

"Нам необходимо дать оценку, почему распался Советский Союз. Правильно было бы это сделать, не откладывая", - заявил Вячеслав Володин, выступая 1 июня на пленарном заседании ГД .

"Кто предал? Фамилии, имена. Покажите секретарей обкомов, которые бедствуют на пенсии, райкомов, секретарей райкомов комсомола, которые стали потом владельцами нефтяных компаний", - указал он.

По словам Вячеслава Володина, из прошедших 30 лет, "десять – потерянное время, а остальные – собирание земель, прекращение конфликтов, выплаты долговых обязательств. Затем санкции, кризисы".

Вместе с тем, по мнению Володина, "на сегодняшний день Россия стала другой - она развивается". Сейчас, подчеркнул председатель ГД, несмотря на санкции против РФ и экономические кризисы, социальные стандарты зафиксированы в Конституции и исполняются.

"Мы прошли с вами очень непростой путь становления новой России. Политическая система: посмотрите, насколько она отличается от других. В мире при таких трансформациях отвергают все то, что было, и создают то, что угодно…Нам нельзя разрушать страну, что было уже дважды в истории: в 1917 году и в 1991 году. И за первое, и второе должны нести ответственность те, кто в погоне за личной властью не думал о стране и людях", - заключил Вячеслав Володин.

Как отмечали ранее в Исполкоме СНГ, нынешний год проходит под знаком образования Содружества Независимых Государств, этой дате посвящается комплекс различных мероприятий. Одно из них уже прошло в марте в Москве - Международный экономический форум "СНГ – 30 лет". Участие в нем приняли представители государств СНГ, международных организаций. На форуме обсуждалась стратегия развития объединения до 2030 года, проекты по совместному производству и поставкам вакцин, общему рынку углеводородов и развитию туризма на пространстве СНГ, многие другие актуальные вопросы сотрудничества в новых условиях.