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В Курганской области РФ заинтересовались туристическим потенциалом КР

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- Евгений Денисенко
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Установление деловых контактов между бизнесменами Кыргызстана и Курганской области стали темой обсуждения во время поездки генерального консула КР в Екатеринбурге Руслана Бийбосунова в этот российский регион. Здесь он побывал вместе с дипломатами ряда других государств по приглашению губернатора Курганской области Вадима Шумкова.

Эта поездка состоялась, как рассказали в генконсульстве, в рамках презентации экономического, промышленного и инвестиционного потенциала области представителям иностранных консульских учреждений, аккредитованных в Уральском федеральном округе Российской Федерации. Они посетили, в частности, новую фармацевтическую компанию ООО "Велфарм", ООО "Курганский индустриальный парк", индустриальный парк "Территория областного развития", выставку образцов продукции предприятий региона/

Cостоялись встречи с cамим Вадимом Шумковым, а также с заместителем главы области по экономической политике Владимиром Архиповым, президентом Союза "Торгово-промышленная палата города Кургана" Ильей Назаренко, одним из учредителей региональной торговой сети ООО "Компания "Метрополис".

На встречах обсуждались и вопросы сотрудничества Кыргызской Республики, ее регионов с Курганской областью. Руслан Бийбосунов высказался за налаживание взаимных поставок востребованной продукции и сотрудничества в сфере услуг. Для начала предусмотрено организовать в этих целях бизнес-встречу с участием деловых кругов сторон.

Генконсул КР также рассказал о туристическом потенциале Кыргызстана. И предложил установить контакты между туристическими компаниями, профессиональными союзами предприятий российского региона и санаторно-курортными учреждениями Кыргызстана, содействовать оздоровительному отдыху курганцев на озере Иссык-Куль.

Находясь в Кургане, Бийбосунов также встретился с соотечественниками, проживающими здесь, ответил на интересующие их вопросы, рассказал о проводимой генеральным консульством работе по поддержке сограждан.


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URL: https://www.vb.kg/401731
Теги:
посольство, Россия, Кыргызстан
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