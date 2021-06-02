Погода
$ 84.29 - 84.69
€ 101.07 - 102.57

Кыргызстан могут посетить туристы и без прививки от СOVID-19

180  0
- Оксана Гут
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Кыргызскую Республику могут посетить туристы с отрицательным ПЦР-анализом на COVID-19. Об этом заявляет Республиканский штаб КР.

Подчеркивается, что вакцинация от коронавирусной инфекции во всем мире проводится исключительно на добровольной основе.

"Согласно действующим алгоритмам, въезд иностранным гражданам, в том числе туристам на территорию Кыргызской Республики разрешается при наличии отрицательного результата теста на коронавирусную инфекцию (действительного в течение 72 часов)", - говорится в сообщении.

Республиканский штаб отмечает, что наличие сертификата о вакцинации от коронавируса не является обязательным требованием для въезда на территорию республики.

Отметим, накануне представители Департамента туризма при Минэкономики и финансов КР заявили, что Кыргызстан сможет принять иностранных туристов только при наличии прививки от COVID-19.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/401747
Теги:
вакцина, туризм, Кыргызстан, Туристический сезон, коронавирус, карантин
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  