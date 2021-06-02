Кыргызстан могут посетить туристы и без прививки от СOVID-19

Кыргызскую Республику могут посетить туристы с отрицательным ПЦР-анализом на COVID-19. Об этом заявляет Республиканский штаб КР.

Подчеркивается, что вакцинация от коронавирусной инфекции во всем мире проводится исключительно на добровольной основе.

"Согласно действующим алгоритмам, въезд иностранным гражданам, в том числе туристам на территорию Кыргызской Республики разрешается при наличии отрицательного результата теста на коронавирусную инфекцию (действительного в течение 72 часов)", - говорится в сообщении.

Республиканский штаб отмечает, что наличие сертификата о вакцинации от коронавируса не является обязательным требованием для въезда на территорию республики.

Отметим, накануне представители Департамента туризма при Минэкономики и финансов КР заявили, что Кыргызстан сможет принять иностранных туристов только при наличии прививки от COVID-19.