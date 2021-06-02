Китай поможет Кыргызстану продуктами и грантом почти в $54 млн

1 июня министр иностранных дел КР Руслан Казакбаев принял Чрезвычайного и Полномочного Посла Китайской Народной Республики в Кыргызской Республике Ду Дэвэнь. Об этом сообщает пресс-служба МИД КР.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам кыргызско-китайского сотрудничества, реализации достигнутых договоренностей по итогам официального визита министра иностранных дел КР Руслана Казакбаева в КНР (11 мая т.г., г. Сиань).

"Глава внешнеполитического ведомства КР от имени президента страны Садыра Жапарова поблагодарил китайскую сторону за принятое правительством КНР решение оказать продовольственную помощь в виде 40 тысяч тонн муки, 20 тысяч тонн сахара, 20 тысяч тонн растительного масла, предоставить грантовую помощь в размере 350 млн юаней (около 54 млн долларов США) для поддержки экономики КР, а также вторую партию китайской вакцины в количестве 150 тысяч доз.

Кыргызская сторона высоко оценивает решение руководства КНР о неначислении дополнительной оплаты за отсрочку платежей по государственному внешнему долгу КР перед КНР", - говорится в сообщении.

Кроме того, Руслан Казакбаев выразил признательность китайской стороне за предпринятые меры по оптимизации деятельности КПП двух стран. Так, на КПП "Торугарт" было установлено крановое оборудование, что позволило с 15 мая увеличить грузопоток до 50-60 грузовых автотранспортных средств в сутки.

В завершение встречи стороны выразили готовность к продолжению активного практического взаимодействия на всех уровнях для дальнейшего укрепления двусторонних отношений всестороннего стратегического партнерства между Кыргызстаном и Китаем.

В этой связи приоритетной задачей сторон на ближайшую перспективу является организация визита на высшем уровне в КНР по приглашению Председателя КНР Си Цзиньпина, которое было озвучено лидером Китая во время телефонного разговора с главой нашего государства в феврале.