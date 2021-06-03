Погода
$ 84.49 - 84.84
€ 101.07 - 102.57

В Подмосковье с участием кыргызстанцев прошел фестиваль национальных игр

64  0
- Евгений Денисенко
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В городе Раменское Московской области состоялся фестиваль национальных игр. Участие в нем приняли представители различных диаспор, включая кыргызскую.

Фестиваль был приурочен к 60-летию первого полета человека в космос, 76-летию Победы в Великой Отечественной Войне и окончанию месяца Рамадан. Организаторами выступила Ассамблея народов России, при поддержке Министерства физической культуры и спорта и Духовного управления мусульман Московской области, Московского областного отделения партии "Единая Россия", администрации Раменского городского округа.

Это мероприятие, как было заявлено, проводилось в целях укрепления межнационального согласия и взаимопонимания, сохранения и развития национальной самобытности народов России, адаптации и интеграции трудовых мигрантов в РФ, популяризация исконных национальных видов спорта народов Российской Федерации и Евразии.

В программу праздника вошли конно-спортивные игры, включая кок-бору, борьба куреш, другие виды национальных единоборств, гастрономический фестиваль народов России. Для посетителей силами организаторов и диаспор был подготовлен большой концерт. В состязаниях за первенство поборолись команды представителей народов, проживающих в Подмосковье.

По приглашению Ассамблеи народов России почетным гостем праздника стала Чрезвычайный и Полномочный Посол КР в РФ Гульнара-Клара Самат. Она выразила благодарность организаторам фестиваля и вручила кубок победителю скачек.

Как рассказали в Совете кыргызской диаспоры Москвы и Московской области, выходцы из Кыргызстана не впервые представляют, и весьма успешно, родную республику на подобных состязаниях. "Уроженцы Кыргызстана - обязательные участники различных спортивных праздников, проводимых властями столицы, Подмосковья. И, к их чести, всегда демонстрируют хорошие результаты, нередко завоевывают призовые места", - отмечал ранее руководитель комиссии по спорту Совета по делам национальностей при правительстве Москвы Батор Дугаров.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/401774
Теги:
Россия, спорт, диаспора, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  