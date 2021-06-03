В Подмосковье с участием кыргызстанцев прошел фестиваль национальных игр

В городе Раменское Московской области состоялся фестиваль национальных игр. Участие в нем приняли представители различных диаспор, включая кыргызскую.

Фестиваль был приурочен к 60-летию первого полета человека в космос, 76-летию Победы в Великой Отечественной Войне и окончанию месяца Рамадан. Организаторами выступила Ассамблея народов России, при поддержке Министерства физической культуры и спорта и Духовного управления мусульман Московской области, Московского областного отделения партии "Единая Россия", администрации Раменского городского округа.

Это мероприятие, как было заявлено, проводилось в целях укрепления межнационального согласия и взаимопонимания, сохранения и развития национальной самобытности народов России, адаптации и интеграции трудовых мигрантов в РФ, популяризация исконных национальных видов спорта народов Российской Федерации и Евразии.

В программу праздника вошли конно-спортивные игры, включая кок-бору, борьба куреш, другие виды национальных единоборств, гастрономический фестиваль народов России. Для посетителей силами организаторов и диаспор был подготовлен большой концерт. В состязаниях за первенство поборолись команды представителей народов, проживающих в Подмосковье.

По приглашению Ассамблеи народов России почетным гостем праздника стала Чрезвычайный и Полномочный Посол КР в РФ Гульнара-Клара Самат. Она выразила благодарность организаторам фестиваля и вручила кубок победителю скачек.

Как рассказали в Совете кыргызской диаспоры Москвы и Московской области, выходцы из Кыргызстана не впервые представляют, и весьма успешно, родную республику на подобных состязаниях. "Уроженцы Кыргызстана - обязательные участники различных спортивных праздников, проводимых властями столицы, Подмосковья. И, к их чести, всегда демонстрируют хорошие результаты, нередко завоевывают призовые места", - отмечал ранее руководитель комиссии по спорту Совета по делам национальностей при правительстве Москвы Батор Дугаров.