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Местное растительное масло кыргызстанцам не видать?

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- Вячеслав Аникин
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Похоже, планам правительства по обеспечению граждан растительным маслом местного производства хотя бы на 30 процентов не суждено сбыться.

Месяц назад руководители Министерства сельского хозяйства, мелиорации и поддержки регионов утверждали, что посевы масличных культур, в том числе и сафлора, в нынешнем году увеличатся с 9 тысяч гектаров до 20 тысяч га. Время сева прошло, но с регионов пока не поступает сведений о том, сколько посеяно подсолнухов и того же сафлора, - и это настораживает. Более того, как утверждали депутаты ЖК, представители Минфина и Нацбанка, никто из аграриев к ним не обращался с просьбой выделить средства для производства именно масличных культур.

Помнится, когда в России и в Казахстане лет 10–15 назад возникал дефицит в каких–либо продуктах питания, то правительства этих стран в срочном порядке разрабатывали программы по увеличению производства этих культур. Тамошним фермерам и кооперативам выделялись льготные кредиты и даже дотации, открывалось немало перерабатывающих предприятий.

Нечто подобное сейчас происходит в животноводческой отрасли Узбекистана. Власти соседней страны резко повысили цены на сдаваемую крестьянами мясную продукцию, в результате за каких–то два года поголовье крупного рогатого скота в этой стране увеличилось на 40 процентов. Кстати, именно по этой причине кыргызстанские фермеры экспортировали (до запрета) мясо в Узбекистан. А Казахстан, напротив, ввел запрет на поставки своей животноводческой продукции за рубеж. Власти многих стран поняли, что сегодня на чужого дядю надеяться бесполезно, нужно самим заботиться о полном обеспечении продовольственного рынка.

Наши чиновники, судя по всему, до сих пор витают в облаках. Еще прошлой осенью необходимо было приступить к разработке государственной программы по резкому увеличению производства масличных культур, но ничего этого не произошло. Более того, даже общая сумма выделяемых крестьянам льготных кредитов не увеличилась. Если в 2015 году, когда реализовывался первый проект "Финансирование сельского хозяйства", из бюджета было выделено 2 миллиарда 400 миллионов сомов, то в нынешнем году - 2 миллиарда 300 миллионов. А если учесть, что шесть лет назад цены на семена, ГСМ, удобрения были значительно ниже, то помощь фермерам в реальности значительно сократилась.

Кстати, в том, дебютном, году льготные кредиты под 6–10 процентов получили 6 тысяч фермеров, и в последующие годы это число счастливчиков не возросло. А свободных сельских предпринимателей в стране 360 тысяч человек.

В этом году льготные кредиты выделены пока только на полтора миллиона сомов, и никто из крестьян не заявил банкирам о своем намерении выращивать масличные культуры. Предприниматели в свою очередь не горят желанием возводить перерабатывающие предприятия. Во всяком случае пока нет информации о строительстве маслобойных заводов и даже небольших цехов. Говорить красиво чиновники научились, а вот решать серьезные вопросы - нет.


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URL: https://www.vb.kg/401775
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