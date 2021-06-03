Местное растительное масло кыргызстанцам не видать?

Похоже, планам правительства по обеспечению граждан растительным маслом местного производства хотя бы на 30 процентов не суждено сбыться.

Месяц назад руководители Министерства сельского хозяйства, мелиорации и поддержки регионов утверждали, что посевы масличных культур, в том числе и сафлора, в нынешнем году увеличатся с 9 тысяч гектаров до 20 тысяч га. Время сева прошло, но с регионов пока не поступает сведений о том, сколько посеяно подсолнухов и того же сафлора, - и это настораживает. Более того, как утверждали депутаты ЖК, представители Минфина и Нацбанка, никто из аграриев к ним не обращался с просьбой выделить средства для производства именно масличных культур.

Помнится, когда в России и в Казахстане лет 10–15 назад возникал дефицит в каких–либо продуктах питания, то правительства этих стран в срочном порядке разрабатывали программы по увеличению производства этих культур. Тамошним фермерам и кооперативам выделялись льготные кредиты и даже дотации, открывалось немало перерабатывающих предприятий.

Нечто подобное сейчас происходит в животноводческой отрасли Узбекистана. Власти соседней страны резко повысили цены на сдаваемую крестьянами мясную продукцию, в результате за каких–то два года поголовье крупного рогатого скота в этой стране увеличилось на 40 процентов. Кстати, именно по этой причине кыргызстанские фермеры экспортировали (до запрета) мясо в Узбекистан. А Казахстан, напротив, ввел запрет на поставки своей животноводческой продукции за рубеж. Власти многих стран поняли, что сегодня на чужого дядю надеяться бесполезно, нужно самим заботиться о полном обеспечении продовольственного рынка.

Наши чиновники, судя по всему, до сих пор витают в облаках. Еще прошлой осенью необходимо было приступить к разработке государственной программы по резкому увеличению производства масличных культур, но ничего этого не произошло. Более того, даже общая сумма выделяемых крестьянам льготных кредитов не увеличилась. Если в 2015 году, когда реализовывался первый проект "Финансирование сельского хозяйства", из бюджета было выделено 2 миллиарда 400 миллионов сомов, то в нынешнем году - 2 миллиарда 300 миллионов. А если учесть, что шесть лет назад цены на семена, ГСМ, удобрения были значительно ниже, то помощь фермерам в реальности значительно сократилась.

Кстати, в том, дебютном, году льготные кредиты под 6–10 процентов получили 6 тысяч фермеров, и в последующие годы это число счастливчиков не возросло. А свободных сельских предпринимателей в стране 360 тысяч человек.

В этом году льготные кредиты выделены пока только на полтора миллиона сомов, и никто из крестьян не заявил банкирам о своем намерении выращивать масличные культуры. Предприниматели в свою очередь не горят желанием возводить перерабатывающие предприятия. Во всяком случае пока нет информации о строительстве маслобойных заводов и даже небольших цехов. Говорить красиво чиновники научились, а вот решать серьезные вопросы - нет.