Политолог рассказал интересные подробности визита Садыра Жапарова в Кипр

Президент Садыр Жапаров в ближайшее время намерен посетить Турцию. Об этом стало известно в ходе встречи 26 мая Чрезвычайного и Полномочного посла Кыргызской Республики в Турецкой Республике Кубанычбека Омуралиева с министром иностранных дел Турецкой Республики Мевлют Чавушоглу, в ходе которого обсуждался предстоящий официальный визит президента Жапарова в Анкару и проведение 5-го заседания Высшего совета стратегического сотрудничества между КР и ТР в июне этого года.

Чего стоит ожидать от этой встречи глав Кыргызстана и Турции, поделился своими прогнозами политолог Бакыт Бакетаев.

- За 30 летнюю историю независимости, думаю, это будет самый успешный из всех визитов в эту страну, - сказал он.

Почему Вы так уверены в этом? Ведь и до этого было немало удачных поездок наших лидеров в Турцию?

- Уверен потому, что в 2006 году, Садыр Жапаров возглавил группу дружбы между ЖК КР и парламентом непризнанной Турецкой Республикой Северного Кипра. Я обошел фактически всех депутатов с предложением стать лидером группы, но никто не согласился. Очень много желающих было возглавить группы дружбы со странами Европы, США, Канады, Японии, России и других стран. Я открыто, честно объяснил Жапарову, что эта страна никем официально не признана кроме Турции. Там была война за раздел Кипра между турками-киприотамм и греками-киприотами, потому не стоит ждать поддержки со стороны МИДа КР, администрации президента, возможны ноты протеста от Греции и других зарубежных посольств.

На это Жапаров ответил, что понял сложность ситуации, но её надо решать, и он готов собрать группу дружбы и работать в этом направлении.

А разве администрация президента не могла изначально запретить создание этой группы?

- К тому времени мне удалось через спикера ЖК Усупа Мукамбаева внести в закон поправки, согласно которым:

а) Межпарламентские отношения регулируются только парламентом, тем самыми они не входят в компетенцию администрации президента и других структур.

б) Все кандидаты на должность послов КР в других странах должны проходить назначение через комитет по международным делам ЖК КР.

В том же году Жапарову удалось уговорить ряд депутатов войти в эту проблемную группу - Ахматбека Кельдибекова, Камчыбека Ташиева, Захида Бурханова, Зиядина Жамалдинова, Искандера Гаипкулова, Марата Султанова, Улугбека Ормонова. Руководителем группы был Садыр Нургожоевич. Естественно, во время подготовки визита были звонки и от администрации президента, МИДа. Ко мне из Алматы приезжал глава представительства Европейской комиссии в Центральной Азии Адриан ван дер Меер, который выразил беспокойство по поводу подготовки визита парламентской делегации в непризнанную республику. На языке дипломатов понятие "беспокойство" означает "не ваше это дело", то есть фактически запрет. Несмотря на это, мы все же вылетели на Северный Кипр с первой большим парламентским визитом.

Нашу делегацию принял сам президент непризнанной Турецкой Республики Северного Кипра Рауф Денкташ. В истории Северного Кипра это был первый официальный визит парламентской делегации такого масштаба. В западной прессе приняли в штыки этот визит.

На встрече с Рауфом Денкташем Жапаров рассказал историю одного древнего кыргызского батыра, которой приняв битву, потерпел поражение и был вынужден отступать. Убегая, он посадил на лошадь своего сына. Но вдруг он увидел брата, у которого в бою были отсечены обе ноги. Тогда он крикнул, что на коне должны сидеть дети одного отца. Услышав это, сын спрыгнул с лошади, а на его место батыр посадил своего брата и увёз с поля боя. "Вас не признает ни одна страна мира, но вы - наши братья поэтому мы и приехали к вам, чтобы поддержать и помочь чем сможем", - объяснил Садыр Нургожоевич.

Услышав эту историю, закаленный в боях Рауф Денкташ, был глубоко впечатлён. После этого Жапаров пригласил его посетить Кыргызстан с ответным официальным визитом. Ни одно из государств Центральной Азии не решилось организовать взаимные визиты такого уровня с непризнанной республикой.

Во время этого визита в СМИ Турции и Северного Кипра очень широко и подробно освещали ход визита кыргызской делегации.

Думаете, это был верный ход со стороны руководителя нашей делегации?

Как дипломат, думаю, мы, конечно, наломали дров. После поездки нашей делегации и ответного визита МИД долго еще отбивался, отвечал на различные ноты протеста.

Но как человек считаю, для урегулирования проблемных процессов и для поиска консенсуса все методы хороши, в том числе, и народная, и парламентская дипломатия.

Накануне поездки, думаю, турецкая сторона помнит тот наделавший много шума в политических кругах Европы обмен визитами, предпринятый руководителем Садыром Жапаровым под угрозой различных санкций. Но это был просто человеческий поступок. Я верю, что рано или поздно на этом острове наступит мир, ибо все войны так или иначе кончаются миром.